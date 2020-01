UNI-Virtuosi conferma Guan Yu Zhou per la stagione 2020 di FIA F2

Guan Yu Zhou continuerà a correre in FIA F2 anche nella stagione 2020 e lo farà difendendo ancora i colori del team UNI-Virtuosi.

Il pilota cinese è stato confermato dal team dopo aver ben fatto nella sua stagione da esordiente in FIA F2. Nella stagione 2020 sarà il compagno di squadra di Callum Ilott, pilota junior della Ferrari.

Nel 2019 Zhou ha colto una pole position e 5 podi, aiutando il team UNI-Virtuosi a terminare la stagione al secondo posto nella classifica dedicata ai team.

Oltre all'impegno in F2, il cinese continuerà a occupare il ruolo di addetto al simulatore per il team Renault F1, facendo parte dell'academy del team francese.

"Essere confermato dal team UNI-Virtuosi era la mia priorità", ha ammesso Guan Yu Zhou dopo l'annuncio ufficiale. "Il 2019 è stato il primo anno in cui ho potuto lavorare con il team e ho potuto prendere contatto con la monoposto per la prima volta, così come con le gomme Pirelli. Per me è stato speciale essere nominato Rookie of the Year della categoria".

"Il team ha mostrato di avere molto potenziale e che nel 2019 abbiamo lavorato davvero molto bene assieme. La prima stagione, quella da esordiente, non è stata affatto facile, ma il team mi ha aiutato tanto sia dentro che fuori la pista".