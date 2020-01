ART GP promuove Lundgaard: correrà nella FIA F2 2020

ART Grand Prix ha annunciato questa mattina di aver messo sotto contratto Christian Lundgaard per la stagione di FIA Formula 2 2020.

Il pilota danese, dopo aver fatto bene nella sua prima stagione in FIA Formula 3 cogliendo una vittoria, 2 podi e altrettante pole position, sarà il compagno di squadra di Marcus Armstrong, vice-campione 2019 di F3.

Il pilota della Renault Academy ha già avuto modo di conoscere la serie avendo corso nell'ultimo appuntamento della FIA F2 2019, ad Abu Dhabi, al volante di una monoposto del team Trident. Nelle sue due uscite nella serie, Lundgaard ha ottenuto un 14esimo e un 12esimo posto.

Lundgaard ha poi preso parte ai test post-stagionali da pilota ART. Così il team, dopo averlo valutato, ha deciso di promuoverlo e farlo correre in FIA F2 a partire da questa stagione.

"Sarà un anno molto impegnativo, perché correrò con ART in F2", ha dichiarato il danese. "Sono felice di rimanere con il team, io credo fortemente in loro. Ovviamente sarà una stagione più dura rispetto a quella 2019. Le gare saranno più lunghe e dovrò anche imparare bene a comportarmi nei pit stop".

"Sono stato fortunato a debuttare in F2 ad Abu Dhabi, perché sono riuscito ad assaggiare la categoria e a capire di cosa abbia bisogno per affrontarla. Sono fiducioso, penso che il 2020 possa essere un anno di successo per me e per il team. Il mio obiettivo è vincere il campionato".