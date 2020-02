FIA F2: Ghiotto e Mazepin assieme nel 2020 nel team Hitech

Il team Hitech ha annunciato oggi la propria line up che schiererà nella stagione 2020 di FIA Formula 2. Una coppia piloti eterogenea, formata da un pilota di grande esperienza e da uno che, invece, affronterà la seconda stagione nella categoria.

Luca Ghiotto continuerà a prendere parte alla serie propedeutica alla Formula 1 correndo con il team britannico. Accanto a lui ci sarà il russo Nikita Mazepin.

Il 24enne italiano è uno dei veterani della serie e anche uno dei piloti di maggior successo con le sue 5 vittorie e i 21 podi complessivi nelle 3 stagioni affrontate in Formula 2.

Nel 2019 Ghiotto ha provato a contendere il titolo di F2, finendo terzo nella classifica generale alle spalle del campione Nyck de Vries e di Nicholas Latifi, ora pilota ufficiale del team Williams in F1.

"Sono pronto per questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l'ora di tornare al volante della monoposto", ha dichiarato Ghiotto. "Vorrei ringraziare Hitech per avermi dato l'opportunità di correre proprio nel loro anno di debutto nella categoria".

Per Nikita Mazepin, invece, si tratterà della seconda stagione in F2. Dopo la prima fatta da pilota del team ART Grand Prix e terminata in 18esima posizione assoluta, il 20enne avrà l'opportunità di cimentarsi ancora nella serie, ma con il team britannico.

"Sono davvero felice di correre per Hitech nella sua prima stagione di FIA F2", ha detto Mazepin. "E' grandioso poter correre in questa serie per un altro anno. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida, che sarà indubbiamente eccitante specialmente per l'introduzione delle ruote da 18 pollici".