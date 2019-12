Incidente Hubert: la FIA pubblicherà una parte del rapporto

Al Consiglio Mondiale FIA che si terrà mercoledì 4 dicembre a Parigi verrà reso noto il rapporto riguardante l'incidente nel quale perse la vita a Spa-Francorchamps Anthoine Hubert, nel corso del weekend di FIA Formula 2.

In Belgio anche Juan Manuel Correa uscì seriamente infortunato dal tremendo botto verificatosi al "Raidillon", con le vetture dei team Arden e Sauber Junior Team (più la Trident di Giuliano Alesi) che erano state sequestrate, per poi essere riconsegnate alle squadre a fine settembre.

Le investigazioni sul triste episodio sono terminate e la prossima settimana la FIA renderà pubblica una parte del rapporto, che include anche alcune migliorie da adottare per la sicurezza.

"La sicurezza in circuito ha raggiunto livelli incredibili, ma chiaramente l'incidente di Hubert è stato terribile e segnerà negativamente per sempre quest'anno di sport - ha dichiarato il Presidente FIA, Jean Todt, presente ad Abu Dhabi in un incontro con la stampa al quale ha preso parte anche Motorsport.com - A vedere quel che è successo è chiaro che siamo rimasti molto colpiti in negativo, cosa che in passato non era mai accaduta. La filosofia della FIA per decenni è sempre stata quella di migliorare, dunque non voglio abbattermi troppo".

Il responsabile della FIA F2, Bruno Michel, ha aggiunto: "Sappiamo tutti che questo sport ha livelli di pericolo importanti, ma purtroppo non credo si potesse fare di più per evitare quel che è successo. E' la prima volta che accade da quando esiste questa serie, che fosse GP2 o F2. In 15 anni di incidenti brutti ce ne sono stati, ma i piloti sono sempre usciti sulle loro gambe, dunque è meglio dimenticare tutto. Siamo però consapevoli che purtroppo la stagione 2019 verrà ricordata principalmente per questo episodio".

Informazioni aggiuntive di Scott Mitchell e Jonathan Noble