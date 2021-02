Arden Motorsport conferma Alex Quinn in Formula Regional

Dopo aver annunciato l’ingaggio di William Alatalo per la stagione 2021 di Formula Regional la Arden Motorsport ha comunicato il nome del secondo pilota che affiancherà il finlandese. Sarà Alex Quinn a salire sulla seconda monoposto della scuderia diretta da Garry Honer.

Il britannico ha impressionato positivamente nella passata stagione di Formula Renault Eurocup disputata con i colori del team Arden ottenendo la pole position in occasione del round inaugurale di Monza, il successo in Gara 2 a Spa (disputata in condizioni di asfalto impegnative ndr.) e conquistando il titolo riservato ai rookie grazie ad una seconda metà di stagione in crescendo.

Quinn ha mostrato di avere un piede destro particolarmente pesante e quest’anno avrà la possibilità di confrontarsi in un campionato ancora più competitivo in considerazione dell’elevato numero di partecipanti.

Garry Honern, team principal della Arden, ha sottolineato la soddisfazione per l’accordo: “Sono lieto di poter annunciare Alex come nostro secondo pilota per la stagione 2021 della Formula Regional European Championship by Alpine”.

“Le sue prestazioni, da quando è tornato con noi, sono state impressionanti nonostante i test limitati ed una conoscenza minima dei circuiti dove ha corso. Questo dimostra la sua maturità come pilota”.

“Alex è sempre stato una parte molto importante per il team sin dai tempi della Formula 4 britannica e sono certo che darà un apporto fondamentale in questa stagione”.

Identica soddisfazione è stata espressa dal 20enne inglese: “E’ fantastico poter continuare con Arden Motorsport anche per la prossima stagione. E’ un’opportunità perfetta per continuare a costruire ciò che abbiamo creato nel 2020”.

“I test invernali sono stati positivi e non vedo l’ora che inizi la stagione. Vorrei ringraziare Garry e tutto il team per questa opportunità. Farò di tutto per sfruttarla al meglio”.