Video F1 | AlphaTauri AT03: segui live la presentazione

AlphaTauri è il quarto team in ordine di tempo a svelare la monoposto con cui correrà nella stagione 2022 di Formula 1. La scuderia di Faenza, guidata da Franz Tost, conferma la coppia piloti composta da Yuki Tsunoda e Pierre Gasly anche per questo campionato, senza nascondere le proprie ambizioni.

Com'è logico presumere, alcune innovazioni che vedremo sulla AT03 potrebbero essere riproposte sulla Red Bull RB18 - non sulla monoposto showcar che abbiamo visto in occasione dell'unveling della livrea - motivo in più per seguire con ancor più interesse la presentazione dell'auto erede della storica Minardi.

La diretta inizierà alle ore 12:00.