F1 | Aston Martin stupisce: c’è anche il doppio splitter sulla AMR22

L’Aston Martin ha una particolarità: la AMR22 non ha solo il doppio fondo a renderla una F1 diversa dalle altre che sono state presentate, perché la monoposto prodotta dallo staff di Andy Green ha anche un doppio splitter anteriore.

La “verdona”, quindi, cerca il carico aerodinamico in aree della monoposto che non costano in resistenza all’avanzamento e sfrutta il T-tray anteriore che torna ad avere una funzione importante dopo l’abolizione dei bargeboard, veri “castelli” aerodinamici vietati dai regolamenti 2022.

La soluzione ci era sfuggita durante la presentazione di Gaydon di giovedì, ma si è vista meglio durante il filming day svolto venerdì a Silverstone da Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter... doppio Photo by: Aston Martin Racing

Quello dell’Aston Martin è l’esempio più eclatante di come le squadre cercheranno di andare a sistemare dei profili nei punti più impensati dai legislatori, fissati dall’idea di non concedere spigoli vivi nelle forme, nel tentativo di bloccare sul nascere la generazione dei vortici che possono sporcare la scia e, quindi, mitigare la possibilità di effettuare dei sorpassi stando attaccati all’avversario che sta davanti.

Prepariamoci, invece, alla proliferazione di piccoli elementi aerodinamici che possono essere collocati interpretando zone grigie del regolamento 2022.