F1 | Ricciardo: "Red Bull ha mostrato di voler schiacciare tutti"

Piuttosto che optare per un'evoluzione della RB19 dell'anno scorso, la squadra di Milton Keynes ha preferito un audace cambiamento di concetto che ha incluso una soluzione di pance in stile Mercedes.

La nuova vettura ha fatto faville nei test di questa settimana in Bahrain e le sue prestazioni sono state ritenute in grado di mettere la compagine britannica al riparo dagli avversari per l'inizio della stagione.

Ricciardo, che fa parte della famiglia Red Bull, afferma che la determinazione dimostrata quest'inverno per migliorare la già dominante RB19 è la prova perfetta della mentalità assassina del team.

Alla domanda di Motorsport.com se fosse sorpreso della RB20, il pilota Racing Bulls ha risposto: "Rido perché sono sorpreso, ma non lo sono. Credo che sia una squadra che dà il meglio di sé quando vince. Quando succede è come se volessero schiacciare completamente la concorrenza".

Daniel Ricciardo, RB Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Non è come: 'Ok, ora stiamo vincendo. Andiamo in vacanza'. È come: 'Teniamo i piedi ben saldi a terra'. Ecco dove penso che siano arrivati quest'anno". Dopo la stagione più dominante nel 2023, ora si presentano con un'auto che mi ha fatto dire: 'Wow' ".

Ricciardo, che ha corso per la Red Bull tra il 2014 e il 2018 e che ha la possibilità di tornare l'anno prossimo, dice di apprezzare la leadership tecnica della squadra e in particolare la mentalità del direttore tecnico Adrian Newey.

"Mi sembra che abbiano avuto il maggior numero di aggiornamenti di chiunque altro, e questo la dice lunga. Mi piace vedere Adrian vicino alla macchina. E non mi sento nemmeno in colpa a indicare Adrian, perché so che non si tratta solo di lui, ma è ovviamente una parte importante. Ed è molto bello da vedere".

"Che io faccia parte della famiglia o meno, come fan mi piace vedere questo tipo di approccio e di risposta implacabile dopo un anno così forte. In un certo senso, bisogna ammirarlo. So che, ovviamente, i fan che guardano dal divano vorrebbero che qualcuno che sfidasse la Red Bull quest'anno. Ma bisogna ammirare il loro approccio".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

L'impressionante forma della RB20 nei test ha già spinto alcuni a suggerire che potrebbe aiutare la Red Bull a raggiungere quest'anno ciò che non ha fatto nel 2023: vincere tutte le gare. Ma Ricciardo non è del tutto convinto che ciò possa accadere.

"Sembra quasi impossibile. È dovuto al numero di GP che ci sono e al fatto che ci sia o meno una gara bagnata. Per quanto abbiano portato una nuova vettura per la stagione 2024, e sono sicuro che sarà ancora vincente, non so: è troppo presto per essere sicuri che sarà un dominio come l'anno scorso".

"Vinceranno delle gare, sono sicuro, ma non mi spingerei ancora a dire che sarà imbattibile. Credo che la F1 sia troppo imprevedibile per dire che la Red Bull è imbattibile. Penso che faranno molto bene ma ora è troppo presto per tutto il resto".