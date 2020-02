Taffin: "La power unit fase 3 sarà invariata rispetto alla 2"

Inutile negare quanto la stagione 2019 sia stata deludente per Renault. La scuderia di Enstone ha chiuso il campionato costruttori al quinto posto, dietro al team “cliente” McLaren, senza riuscire a concludere a podio nessun Gran Premio. Per il 2020 l'obiettivo dichiarato è di migliorare. Da questo punto di vista, la power unit potrebbe giocare un ruolo determinante

Remi Taffin, al vertice dei motoristi Renault, predica fiducia sotto questo aspetto. “Ci si aspetta sempre una buona stagione, quando siamo ai blocchi di partenza. Per questa in special modo pensiamo di tornare al quarto posto del costruttori. Questa R.S.20 è un'evoluzione dell'auto dello scorso anno”.

“Penso che il motore, con un regolamento stabile come quello che abbiamo per il 2020 rispetto al passato, si comporterà bene. La potenza non è più un problema, ma bisogna valutare il pacchetto power unit nel suo insieme. Mercedes, ad esempio, non aveva il motore più potente, ma aveva quello migliore”.

Domanda logica, quindi, sarebbe sapere quando aspettarsi l'introduzione dei vari step evolutivi del motopropulsore, ma Taffin si spinge oltre. “Abbiamo tre motori a stagione, con lo sviluppo quindi che va di pari passo con l'introduzione delle nuove power unit. Per l'ultimo stadio, però, ci saremo già concentrati per la power unit 2021, quindi rimarrà invariato rispetto alla fase 2”.

Renault si appresta a vivere un 2021 che, in questo momento, la vede priva di clienti sotto il profilo motoristico. Fattore, questo, che potrebbe risultare difficile in un'ottica di abbattimenti di costi, ma Taffin la pensa diversamente.

“Non avere un team clienti non sarà un problema, dal momento che non perderemo tempo a concentrarci sui problemi degli altri e potremo quindi sviluppare una power unit che faccia comodo solo a noi”, conclude Taffin.