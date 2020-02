Budkowski: "Renault con sviluppi nei primi quattro GP"

Marcin Budkowski ci parla della Renault R.S.20, dove i tecnici di Enstone hanno lavorato duramente per migliorare il pacchetto della R.S.19 andando ad ottimizzare le sospensioni e la scatola del cambio. Parola d'ordine “aggressività” per puntare al quarto posto nel Costruttori.

Aggressività. È questo il mantra che si ripetono in Renault durante la presentazione della R.S.20. Nonostante la monoposto non si sia ancora vista dal vivo – ufficialmente perché già smontata pronta per essere spedita a Barcellona, nonostante manchi una settimana ai test – l'alto management di Enstone assicura che il colpo d'occhio sarà già migliore rispetto alla monoposto dell'anno scorso.

In Renault si è cercato di lavorare sulle debolezze della R.S.19, tenendo tuttavia ben presente l'obiettivo finale: tornare ad essere almeno la quarta forza del campionato.

E Marcin Budkowski, Executive Director di Renault F1, ha bene a mente il proprio piano operativo...

“Abbiamo lavorato duro durante l'inverno per migliorare la macchina dello scorso anno. Sappiamo a che livello siamo, ma la F1 è sempre uno sport relativo fino a quando non sai che potenziale hanno gli altri team. A Barcellona vedremo le carte degli altri, ma solo Melbourne potrà parlare seriamente”.

“La macchina è una vera evoluzione rispetto alla R.S.19, ci siamo concentrati sulle sue debolezze e sugli aspetti che possono migliorare con maggior impatto la nostra performance. Abbiamo un piano di sviluppo aggressivo, non tutto sarà pronto per la prima e la seconda sessione di test, mentre porteremo novità costanti fino alla quarta gara”.

Un pensiero, giustamente, va alla coppia di piloti formata da Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon...

“Daniel è più esperto di Esteban che tuttavia è più giovane ma ha già dimostrato di cosa è capace. L'esperienza accumulata in Mercedes con Lewis è stata importante. Come coppia, sono sicuro lavoreranno bene insieme: la pista dirà quanto saranno vicini, ma so che si spingeranno a vicenda per il bene di Renault”.