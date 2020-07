Sorpresa Stroll: "Ho fatto un giro di qualifica perfetto"

E’ stato Lance Stroll il protagonista inatteso di questa sessione di qualifiche andata in scena sul tracciato dell’Hungaroring.

Il pilota della Racing Point, infatti, ha ottenuto il terzo tempo alle spalle delle due imprendibili Mercedes W11, ma è riuscito in maniera inaspettata a precedere nella classifica dei tempi il ben più esperto e navigato compagno di team Sergio Perez.

Oggi è sembrato di rivedere lo Stroll cannibale del 2016 nella Formula 3 Europea quando al volante della Prema ha dominato il campionato continentale, e gran parte del merito di questa prestazione è senza dubbio merito della Racing Point stretta “parente” della Mercedes del 2019, ma il canadese ci ha messo del suo per esaltare il potenziale tecnico a disposizione.

1’14’’377 è stato il crono firmato da Lance Stroll in qualifica ed il pilota della Racing Point, una volta giunto davanti a Paul di Resta per le interviste di rito, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per un terzo tempo di tutto rispetto.

“Il giro mi è sembrato perfetto ed è sempre grandioso quando riesci ad azzeccare ogni aspetto alla fine delle qualifiche”.

La Racing Point è al momento la scuderia maggiormente accreditata per occupare il terzo gradino del podio a meno di problemi in casa Mercedes e Stroll ha evidenziato come la sua monoposto si sia da subito trovata in sintonia con il tracciato dell’Hungaroring.

“La macchina è stata davvero molto competitiva sin dal venerdì ed abbiamo sempre avuto un ottimo passo. L’unica cosa che ci mancava era di mettere insieme un giro perfetto in qualifica”.

I due piloti della Racing Point, insieme a quelli della Mercedes, sono stati gli unici in grado di superare il Q2 con le gomme medie e domani avranno il vantaggio di iniziare la gara con questa mescola a differenza degli altri 6 piloti entrati in Q3.

Stroll ha commentato questa scelta definendola rischiosa, ma il canadese spera che possa pagare in gara.

“La scelta di passare il Q2 con le gomme medie è stata un azzardo, però penso che ci abbia consentito di avere una buona strategia per la gara”.

L’obiettivo per domani? Conquistare il maggior numero di punti…

“I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro e sono davvero soddisfatto di questa sessione, ma adesso il mirino è puntato alla gara di domani. Dovrò cercare di concretizzare questo risultato e fare molti punti”.