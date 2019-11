Pirelli: test con gomme da 18" e la McLaren al Paul Ricard

All'avvio del Mondiale 2020 di Formula 1 mancano oltre 4 mesi, ma i team e la Pirelli hanno già il loro sguardo rivolto al 2021, anno della tanto attesa rivoluzione tecnica della classe regina del motorsport.

Oggi la Casa milanese fornitrice unica di pneumatici ha iniziato una 2 giorni di test sul tracciato francese del Paul Ricard per provare le gomme 2021, quelle da 18 pollici.

Per Pirelli si tratta del secondo test sfruttando le monoposto di F1 in pista. Dopo il primo, in cui venne impiegata la Renault sempre sul tracciato del Paul Ricard, questa volta è toccato alla McLaren.

Il team di Woking ha messo a disposizione una mule-car per aiutare la Pirelli nello sviluppo delle gomme da 18" che faranno il loro esordio ufficiale tra poco più di 1 anno. Al volante della vettura muletto c'è Carlos Sainz (che nel video postato in fondo all'articolo si diverte in attesa di girare con la McLaren).

Renault, nel primo test svolto dal 12 al 13 settembre sulla pista francese con al volante Sergey Sirotkin, aveva messo a disposizione della Pirelli una R.S.18 - dunque la monoposto dell'anno passato - adattata per il test con le gomme da 18". Sirotkin riuscì a compiere 94 tornate nella prima giornata.