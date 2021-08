Norris fa i raggi in ospedale: si temono danni al gomito

Lando Norris è stato autore di un terribile incidente nel corso dei primi minuti della Q3 delle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren è finito ad alta velocità contro le barriere interne dell'Eau Rouge dopo aver perso il controllo della sua McLaren.

Dopo l'impatto contro le barriere, la MCL35M numero 4 ha iniziato a girare su se stessa, proprio come fosse una trottola, per poi attraversare la pista e terminare le sue evoluzioni nella via di fuga all'esterno del Raidillon.

Sebastian Vettel, transitato pochi istanti dopo in quel punto - e che poco prima aveva chiesto via radio la bandiera rossa per le condizioni della pista ritenute proibitive - si è fermato per verificare lo stato di salute del collega.

Norris, dopo un cenno al tedesco, è uscito con le proprie gambe dall'abitacolo della sua monoposto, uscita comprensibilmente distrutta dall'impatto con le barriere. Il pilota della McLaren ha subito mostrato di aver dolore all'avanbraccio sinistro. Per questo è stato portato al Centro Medico per le prime valutazioni del caso.

In seguito il britannico è stato trasportato all'ospedale per fare i raggi al braccio sinistro. Come detto in precedenza, sin dai primi istanti dopo l'incidente Norris aveva mostrato di avvertire dolore al braccio sinistro. Il problema sembra focalizzarsi sul gomito, tant'è che in questi minuti è sottoposto a raggi proprio per verificare lo stato di quella porzione di braccio per scongiurare eventuali danni.

Dalla camera car della McLaren di Norris è stato possibile vedere come Lando non abbia lasciato il volante prima di andare a impattare contro le barriere dell'Eau Rouge. Questo potrebbe aver causato qualche problema fisico a Lando, così come il forte impatto laterale poco dopo aver perso il posteriore della sua McLaren all'ingresso della celebre curva del tracciato belga.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere in gara Norris nella giornata di domani, il team di Woking potrà ricostruire la MCL35M numero 4 usando un nuovo telaio. Se così dovesse essere, Norris - se non avrà riportato conseguenze fisiche - prenderà il via del Gran Premio del Belgio dalla pit lane.

"Si tratta solo di una visita precauzionale", ha dichiarato Andreas Seidl, team principal della McLaren, ai microfoni di Motorsport.com. "Pensiamo che stia bene, ma dobbiamo aspettare gli esiti delle analisi".