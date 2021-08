Horner: "Red Bull tornerà agguerrita dopo la pausa"

Le ultime due gare prima della pausa estiva sono costate care alla Red Bull. A Silverstone il team di Milton Keynes ha visto Max Verstappen subito fuori da giochi a seguito del controverso, ed ancora discusso, contatto con Lewis Hamilton alla Copse, mentre in Ungheria il pilota olandese è stato sfortunato protagonista del contatto multiplo innescato da Bottas al via ed ha chiuso la gara in decima posizione (nona se la squalifica a Vettel sarà confermata ndr.).

In soli due appuntamenti Max ha così visto svanire il vantaggio di 32 punti che era riuscito a costruire nei confronti di Lewis Hamilton ed adesso è scivolato in seconda piazza con un gap dall’inglese di 8 lunghezze.

Christian Horner è intervenuto per parlare del momento che sta vivendo sia il suo pilota che la squadra, ed ha sottolineato come la pausa estiva arrivi con un tempismo perfetto per consentire a tutti di cancellare dalla mente gli ultimi appuntamenti sfortunati e tornare a Spa daccapo affamati di vittorie.

“Abbiamo vinto sei gare nella prima parte della stagione e quelle in cui non siamo riusciti ad andare a punti non sono dipese da errori di Max. In Azerbaijan non era colpa sua, a Silverstone non era colpa sua ed anche qui in Ungheria non era colpa sua”.

“La fortuna girerà anche per noi. Nel corso di un campionato le cose si bilanciano e non vedo l’ora che arrivi la seconda metà della stagione”.

“Credo che il team meriti un pausa ed i piloti avranno del tempo libero per staccare. Credetemi, quando torneremo in pista saremo vogliosi di tornare a lottare”.

Horner ha poi parlato dei problemi che potrebbero costare caro alla Red Bull in materia di motori. In Ungheria, infatti, Max Verstappen si è visto costretto a montare la terza power unit Honda a seguito di una crepa riscontrata sul motore installato sulla vettura coinvolta nell’impatto di Silverstone, ed anche Sergio Perez sarà costretto ad utilizzare una terza unità a causa del contatto al via dell’Hungaroring che ha compromesso l’affidabilità del suo propulsore.

Così sarà qundi inevitabile per i due piloti della scuderia di Milton Keynes dover affrontare una penalità in griglia per cambio motore nel corso della stagione.

“Sicuramente è un qualcosa che non ci aiuterà” ha sottolineato Horner, “Abbiamo riscontrato numerosi danni per incidenti provocati da altri piloti ed è una situazione frustrante”.

“Abbiamo avuto molta sfortuna in queste due ultime gare, ma ci rialzeremo e saremo pronti a combattere per la seconda metà di stagione. Sono state settimane molto difficili, ma le cose possono cambiare rapidamente ed ancora mancano molte gare prima della fine del campionato”.