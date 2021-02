Gasly: all'asta il casco tributo per Senna usato a Imola

Lo scorso mese di ottobre Pierre Gasly ha emozionato tutto il paddock di Formula 1 quando ha svelato il casco che avrebbe usato in occasione del weekend di Imola.

Il pilota francese, fresco di rinnovo con AlphaTauri, aveva infatti deciso di rendere omaggio ad Ayrton Senna sfoggiando un casco con la stessa grafica utilizzata dal tre volte campione del mondo che proprio sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari perse la vita in quel drammatico 1 maggio 1994.

Purtroppo quel weekend non si è rivelato particolarmente fortunato per Gasly. Il pilota dell’AlphaTauri, infatti, dopo una superba qualifica che l’aveva visto ottenere il quarto tempo, è stato costretto ad un prematuro ritiro dopo appena 8 giri a causa di un problema tecnico.

Il casco indossato da Gasly, però, non è finito nella collezione privata del pilota transalpino. Pierre, tramite i propri profili social, ha comunicato di aver donato proprio quel casco celebrativo alla famiglia di Ayrton che lo metterà all’asta così da investire il ricavato nei vari progetti della fondazione Senna.

“Sono felice di poter contribuire a questa grande causa che supporta l’educazione di milioni di bambini e giovani brasiliani” ha commentato Gasly sui suoi profili.

Oltre al cimelio utilizzato dal francese in gara, Pierre ha anche annunciato la realizzazione di una serie di repliche del casco in scala 1:2. Anche in questo caso, parte del ricavato della vendita delle miniature sarà destinato alla fondazione Senna.