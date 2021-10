Yamamoto: "Tre piste su sei favorevoli a Red Bull. non Austin"

Mancano sei gare alla conclusione del campionato mondiale 2021, e l’obiettivo della Honda è molto chiaro: vincerne almeno tre.

L’amministratore delegato del programma Honda F1, Masashi Yamamoto, ha confermato quali sono gli obiettivi di tappa che dovrebbero portare Max Verstappen alla conquista del suo primo titolo Mondiale.

Il manager giapponese ha indicato le piste su cui la Red Bull potrà puntare alla vittoria e quelle in cui dovrà correre in difesa, dipingendo uno scenario che dovrebbe concludersi a favore di Max.

“L’obiettivo nel Gran Premio degli Stati Uniti è mantenere il comando nella classifica generale – ha commentato Yamamoto in un’intervista concessa ad auto sport giapponese – se ci riusciremo, potremo affrontare le tappe di Messico e Brasile con maggiore tranquillità. Sono due piste sulle quali abbiamo buoni precedenti, quindi mi aspetto che si possa puntare al massimo risultato".

"Oltre che su questi due tracciati, credo che saremo in una buona posizione anche ad Abu Dhabi, lo scorso anno a Yas Marina Max è stato in grado di scattare dalla pole position e vincere la corsa senza mai essere impensierito dagli avversari, quindi la ritengo un’ottima opportunità”.

Secondo la tabella di marcia di Yamamoto se Max riuscirà ad uscire da Austin al comando della classifica piloti avrebbe tutto per imporsi in tre delle ultime cinque gare, uno scenario decisamente favorevole all’olandese.

Ma non sarà semplice per Verstappen contenere la risposta di Hamilton spera di dare nella ‘sua’ Austin, pista che lo ha visto vincitore in ben cinque delle otto gare disputate a partire dal 2012. Se Lewis allungherà la sua striscia di successi, per Max diventerà cruciale la conquista della piazza d’onore, risultato che abbinato al giro più veloce porterebbe l’olandese a 281,5 punti, esattamente lo stesso punteggio che raggiungerebbe Hamilton confermandosi vincitore.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images