F1 | Seidl: "McLaren cautamente ottimista per Monaco"

Il 2022 della McLaren è partito inaspettatamente in salita. La nuova era della Formula 1, che sfoggia vetture a effetto suolo dopo decenni, ha visto il team di Woking partire ben al di sotto delle aspettative iniziali dopo un 2021 in cui ha lottato con la Ferrari per il terzo posto nel Mondiale Costruttori.

Dopo un avvio a dir poco difficile, condito da appena 6 punti nelle prime 2 uscite, tra l'Australia e Imola il team britannico ha raccolto ben 40 punti, riportandosi in quarta posizione nel Mondiale Costruttori con un vantaggio di 11 lunghezze sull'Alfa Romeo.

Ora, però, McLaren è reduce da due gare in cui ha raccolto solo 4 punti e la stessa Alfa Romeo si è rifatta sotto. In questo weekend andrà in scena il Gran Premio di Monaco, pista unica nel suo genere che predilige caratteristiche meccaniche di un certo tipo.

La MCL36 non sembra essere nata appositamente per un tracciato che presenta le peculiarità di quello cittadino che sorge nel Principato di Monaco. Eppure i vertici del team - forti anche dell'esperienza e del risultato colto lo scorso anno - pensano che le MCL36 potrebbero uscire da Monaco con un buon bottino di punti.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Monaco è una pista molto speciale ed è sempre difficile prevedere quale risultato si possa ottenere. Anche l'anno scorso, ad esempio, avevamo una vettura che faceva fatica su piste a bassa velocità e non eravamo ottimisti", ha dichiarato Andreas Seidl, team principal della McLaren.

"A bassa velocità facevamo molta fatica rispetto alla concorrenza. Eppure a Monte-Carlo siamo riusciti a lottare per i primi 4 posti in qualifica e, in gara, siamo addirittura riusciti a salire sul podio".

"E' un tracciato talmente unico nel suo genere che, insieme a queste vetture completamente nuove, è probabilmente ancora più difficile poter prevedere cosa potrà accadere questo fine settimana".

"Credo che buona parte del risultato sia legato anche dal feeling che i piloti hanno su quella pista. Daniel, in passato, ha ottenuto ottimi risultati e anche Lando è sempre andato forte".

"Penso che McLaren vada a Monaco e possa essere cautamente ottimista, ma, allo stesso tempo, partiremo tutti da zero venerdì mattina. Solo allora potremo capire come andremo", ha concluso il manager tedesco.