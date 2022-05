F1 | Vettel mette in dubbio il valore reale dei turbo ibridi

Il pilota dell'Aston Martin, che negli ultimi anni si è interessato sempre più alle questioni ambientali e politiche, sostiene che la F1 deve essere realistica sull'impatto che le sue regole stanno avendo in merito.

Infatti, se da un lato la serie considera la formula turbo-ibrida e l'uso crescente di carburanti sostenibili fondamentali per la spinta verso un futuro a zero emissioni di carbonio, Vettel è più scettico sulla situazione.

Dopo aver dovuto difendere la F1 dall'accusa di essere uno sport "che brucia una grande quantità di benzina" in una recente apparizione al programma Question Time della BBC, ora si mostra ancor più critico sulla situazione.

"La domanda è: su cosa aiutano o contribuiscono questi motori efficienti alle persone che si spostano quotidianamente per andare al lavoro o in qualsiasi altro luogo?", ha detto il tedesco.

"Cosa aiuta o porta questo motore, quale beneficio? Questo è molto discutibile. È molto complesso".

"È una tecnologia affascinante. Non fraintendetemi, ne parlo come fan e dal punto di vista ingegneristico. Ma quanto si può trasferire sull'auto di serie e in strada di tutto ciò? Non molto".

"Quindi bisogna essere sinceri e dire la verità. E credo che questo sia importante".

La F1 sta elaborando i nuovi regolamenti sui motori che entreranno in vigore a partire dal 2026; sembra certo che si manterrà i turbo ibridi ma abbandonando la complessa MGU-H.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Vettel dice anche che la F1 deve riflettere attentamente se stia facendo quanto necessario per affrontare le problematiche ambientali.

"Ovviamente la F1 è bloccata con questo motore per un po' e la domanda che ci si deve porre è: è sufficiente?"

"Stiamo facendo abbastanza? Mi spiace dirlo, ma siamo immersi nella cacca. Sapete dove sta andando il mondo, della crisi climatica e quant'altro; la risposta è che non stiamo facendo abbastanza".

"E soprattutto, è vero che siamo uno sport che consuma benzina e che dobbiamo fare di più di quello che già facciamo. Non è mai abbastanza, questa è la risposta".