F1 | Ferrari: Monte Carlo pista che esalta l'ibrido della F1-75

La Ferrari ha un segreto per Monte Carlo. Che poi segreto non è, perché stiamo parlando di una specifica caratteristica della power unit 066/7 che potrà essere esaltata in modo particolare sulle strette stradine del Principato.

E non deve sorprendere se a tornare d’attualità sono due elementi dell’unità del Cavallino che tante polemiche ha scatenato a Barcellona nel GP di Spagna: ci riferiamo alla MGU-H e al turbo, i due particolari che hanno determinato lo stop di Charles Leclerc al giro 27 della gara catalana, quando il monegasco sembrava lanciato in una splendida cavalcata vincente.

Ferrari F1-75: ecco la power unit 066/7 con i lunghi condotti in carbonio Photo by: Giorgio Piola

Wolf Zimmermann, progettista del 6 cilindri “Superfast”, ha lavorato su una camera di combustione con tempi di accensione rapidissimi. Il motore Ferrari dispone di condotti di aspirazione molto lunghi, capaci di creare dei moti turbolenti che favoriscono la velocità di propagazione della fiamma a vantaggio di un aumento di potenza e una riduzione dei consumi.

I motoristi diretti da Enrico Gualtieri sono riusciti a compensare la minore capacità calorifica dell’attuale benzina bio che adotta l’etanolo al 10%, per sfruttare al meglio il carburante che viene sviluppato dal centro di ricerca che lavora con Shell.

Nella Gestione Sportiva hanno lavorato per esaltare le qualità di questo innovativo 6 cilindri e l’intento è stato quello di estrarre il massimo potenziale anche dal sistema di sovralimentazione e dall’ibrido.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, sulla griglia Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ripetiamo, a dispetto di chi è convinto del contrario, che lo 066/7 non ha adottato la separazione di turbo e compressore: non ha seguito i canoni Mercedes introdotti nel 2014, come poi hanno fatto anche Honda e Renault, ma l’architettura è rimasta quella nota per puntare su altre peculiarità.

Il turbo, per esempio, è più piccolo rispetto a quello dello scorso anno per avere una risposta più pronta in fase di accelerazione e si accompagna a una MGU-H che non è stata pensata per girare a 125 mila giri, il regime massimo consentito dal regolamento, ma trova la sua piena efficienza intorno ai 100 mila giri, per assicurare con adeguate strategie elettroniche una capacità di ricarica elettrica che favorisce quella straordinaria spinta ai bassi regimi che hanno esaltato le doti della F1-75.

Lo 066/7 probabilmente in potenza massima può lasciare qualcosa ai migliori avversari, ma in potenza media esprime una superiorità che è difficile da contenere.

Le ragioni per cui la rossa non tocca i picchi di velocità massima della Red Bull alla speed trap possono essere di natura aerodinamica (e l'ultimo pacchetto ha ridotto il gap a soli 3 km/h), ma non deve sorprendere se le strategie di gestione della power unit possono portare l’ibrido al clipping nell’ultima parte dei rettilinei più lunghi, assicurando un rendimento migliore in quello che è il campo di utilizzo più efficiente per la F1-75. Non è un difetto, ma chiaramente una scelta...

Telemetria Q3, Qualifiche GP di Spagna: Leclerc vs Verstappen Photo by: Matteo Bobbi

E le telemetrie di Charles Leclerc, sviluppate dal team diretto da Matteo Bobbi, mostrano nei dati quello che andiamo dicendo: il monegasco, che porta una frenata profonda in curva grazie a una rossa molto puntata sull’anteriore, è capace di non chiudere totalmente il gas e iniziare ad accelerare (telegrafando sul gas) in anticipo su Verstappen, permettendo a MGU-H e turbo di entrare in azione prima.

L’effetto positivo è duplice, perché Charles riesce a sprigionare i cavalli che sono stati cercati in basso e “carica” il fondo che inizia a lavorare generando downforce a vantaggio di un’ottima trazione.

Monte Carlo è una pista che esalta le doti della macchina e della power unit che abbiamo descritto e Leclerc potrebbe sentirsi finalmente profeta in patria con la rossa in cerca di riscatto. Nel Principato ci sarà proprio il riscatto di turbo e MGU-H che hanno fermato in Spagna l’ascesa di Charles?