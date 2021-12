F1 | Sainz: "Un piccolo errore con conseguenze enormi"

Quando Carlos è arrivato in Curva 11 ha perso improvvisamente il posteriore e soltanto per un mix di fortuna ed abilità è riuscito a non replicare quanto fatto da Leclerc al venerdì ed impattare violentemente contro le barriere di protezione.

Sainz, infatti, ha sfiorato con il lato destro dell’endplate dell’ala posteriore le protezioni piegando la componente aerodinamica, ma è riuscito a tornare autonomamente ai box. Il poco tempo a disposizione, però, non ha consentito ai meccanici della Ferrari di sostituire l’intera ala ed è stato deciso di mandare nuovamente in pista Carlos con gomme medie nuove.

Il danno all’endplate, però, ha fatto perdere qualche punto di carico aerodinamico e questo ha giocato a sfavore di Sainz. Quando Carlos è arrivato in Curva 13 ha perso nuovamente il posteriore, ma questa volta non è partito in testacoda ed ha semplicemente tagliato nella via di fuga dovendo però abortire il giro.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Erik Junius

“In curva 11 è successo qualcosa che non era capitato nel corso dell’intero weekend. Ho perso la macchina all’improvviso, sono riuscito a non toccare il muro ma l’endplate dell’ala posteriore lo ha sfiorato”.

Sainz ha poi spiegato di aver scoperto il danno all’ala controllando negli specchietti. Nonostante ciò ha provato ugualmente a tentare il passaggio del turno senza successo e domani sarà costretto a prendere il via dalla quindicesima posizione per una gara tutta all’attacco.

“Io non ho sentito nulla ma ho visto negli specchietti che l’ala era danneggiata. Ho provato a fare un altro giro con l’ala danneggiata. Fino alla curva 11 ero più veloce, ma poi l’ala ha iniziato a muoversi e la macchina mi è partita nuovamente alla 13”.

La delusione per il risultato odierno è enorme. Sainz stava vivendo un finale di stagione di ottimo livello ed in più occasioni aveva dimostrato un feeling con la SF21 superiore a quello di Leclerc.

“È un peccato perché un piccolo errore ha provocato una conseguenza importante. È un peccato perché sono stato molto veloce in Q1 e per tutto il weekend, ma un piccolo errore così costa tanto”.

