Renault: Alonso ha fatto ritorno a Enstone

Fernando Alonso è tornato a… casa. Ieri il campione spagnolo è stato a Enstone nella factory del team Renault F1 per incontrare gli ingegneri mentre si prepara il suo ritorno in Formula 1 nel 2021.

La Renault ha twittato un'immagine di Fernando che indossa per la prima volta l'abbigliamento della squadra mentre è ritratto col capo degli ingegneri di pista, Ciaron Pilbeam.

La Casa francese all’inizio del mese ha chiesto alla FIA di concedere ad Alonso l’autorizzazione di guidare nel test di Abu Dhabi che seguirà l’ultimo GP della stagione e che potrebbe servire alla delibera delle gomme Pirelli 2021, tant’è che la FIA dovrebbe autorizzare l’uso di due monoposto anziché una sola, come è successo sempre nel recente passato quando i giorni di collaudo erano fino a tre.

La Renault, che si trasformerà in Alpine a inizio 2021, punta a far saggiare la R.S.20 allo spagnolo, mentre la FIA aveva stabilito che la giornata doveva essere dedicata solo ai giovani piloti.

E, quindi, a Enstone stanno trattando con la Federazione Internazionale per far cambiare un passaggio regolamentare nel quale si specifica "se non diversamente approvato dalla FIA, potranno guidare i piloti che non hanno gareggiato in più di due gare del Campionato del Mondo di F1 durante la loro carriera".

Ricordiamo che Alonso ha vinto due volte il Campionato del Mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005-'06, tornando per altre due stagioni nel 2008 e '09, vincendo 17 gare in totale.