F1 | Red Bull: tagliato il flap mobile per ridurre il drag

Monza è la pista che più di ogni altra, insieme a Spa-Francorchamps, dovrebbe esaltare le doti della Red Bull: la monoposto disegnata da Adrian Newey si esalta sui tracciati veloci dove ci sono lunghi rettilinei, mettendo in mostra oltre a un'efficienza aerodinamico invidiabile, anche la capacità di sfruttare il DRS aperto come nessun altro, toccando velocità di punta che non sono direttamente comparabili con la migliore concorrenza.

Siccome nel "tempio della velocità" il carico aerodinamico non conta, le squadre deliberano delle vesti aerodinamiche il più scariche possibile.

Sulla RB18, che già dispone di un'ala posteriore solitamente molto scarica, i tecnici diretti da Pierre Waché hanno scelto una configurazione del profilo principale posteriore che mantiene un minimo disegno a cucchiaio, salvo ridurre sensibilmente la superficie del flap mobile che è stato tagliato nel bordo d'uscita per ridurre la resistenza all'avanzamento.

L'efficacia del DRS su una pista come quella di Monza è minore che su altri tracciati, per cui non deve stupire se a Milton Keynes hanno lavorato per ridurre il drag anche quando l'ala non è aperta.