F1 | Fan Zone sotto sigillo, si tenta l'ennesimo dissequestro

Stop and Go. Anzi più stop che go. Monza al momento è a porte chiuse per il pubblico. La Fan Zone è da ieri pomeriggio nuovamente sotto sequestro. I lavori di preparazione dell’area del Roccolo che era destinata a raccogliere gli appassionati è stata posta sotto sigillo dall’autorità giudiziaria dopo che lunedì era stato concesso il via libera alla ripresa degli allestimenti che, ovviamente, sono in grave ritardo.

Fa uno strano effetto vedere l’impianto vuoto alla vigilia del weekend del GP d’Italia: nel paddock c’è un’attività febbrile e agli addetti ai lavori poco importa cosa sta succedendo fuori, ma se il blocco dovesse essere mantenuto il danno per gli appassionati e per gli organizzatori sarebbe gravissimo.

Mentre scriviamo sta iniziando l’udienza in tribunale nella quale l’avvocato Attilio Villa, chiederà l’ennesimo dissequestro dell’area della Fan Zone. Monza sta rimediando l’ennesima figuraccia e sarebbe ora che emergano le responsabilità di chi ha determinato questa situazione.

Non deve sorprendere, quindi, che Stefano Domenicali presidente e CEO di F1, abbia portato un altro attacco a Monza, dopo quello di una settimana fa a Zandvoort, quando si era limitato a dire che la storia non sarebbe bastata a salvare il “Tempio della velocità”…

"Non possiamo pensare che i lavori vengano fatti gli ultimi tre giorni, parliamo di interventi che in altre circuiti vengono completati con mesi di anticipo. Visto che si tratta di una struttura dove ci sono tanti enti con varie funzioni e responsabilità, devono fare in modo che ci sia una visione comune con tempi certi e con delle garanzie che ci permettano di guardare avanti senza avere sempre il dubbio che qualcuna possa non andare a buon fine. Sono certo che questo weekend sarà un evento bellissimo, ma siamo sempre con l’acqua alla gola. Bisogna riuscire a stabilizzare il sistema nella maniera giusta”.

Semplice a dirsi, ma sembra che quello che vale nel mondo non si possa applicare all’Autodromo Nazionale. Sarà un mezzogiorno di fuoco…