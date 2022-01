F1 | Raikkonen: "Abu Dhabi 2021 è stata la mia ultima gara"

349 GP, un campionato del mondo di Formula 1 conquistato con Ferrari nel 2007, 21 vittorie, 103 podi, 18 pole position e 46 giri veloci. Questi sono i numeri segno dell’imperitura presenza di Kimi Raikkonen in F1.

A Yas Marina, lo scorso dicembre, abbiamo assistito al canto del cigno del pilota di Espoo, che ha chiuso una carriera durata vent’anni nella massima categoria, iniziata con Sauber e terminata nello stesso team di Hinwil, che ora si chiama Alfa Romeo.

In un’intervista esclusiva rilasciata ad Abu Dhabi a noi di Motorsport.com, Raikkonen guarda al proprio futuro di uomo e di papà, senza contemplare ancora l’essere pilota in eventi agonistici.

“Molto facilmente, il Gran Premio di Abu Dhabi è la mia ultima gara da professionista” dichiara Raikkonen. “Non ho ancora fatto piani per il futuro, anche perché non ho intenzione di farli. Per la prima volta da moltissimo tempo, le mie giornate le mie ore e quelle della mia famiglia non saranno soggette alla dittatura del programma sportivo”.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Non voglio fare piani approfonditi in un senso o nell’altro ma, si, quella di Abu Dhabi può considerarsi la mia ultima gara da professionista”.

Per Kimi del doman non v’è certezza ed è convinto che qualche offerta possa arrivare, ma non è intenzionato a valutarla con attenzione al momento.

“Sono sicuro che qualcuno verrà da me con qualche offerta, e se fosse qualcosa in cui avesse senso impegnarsi, perché no? Ma, e questo è sicuro, voglio dedicare prima del tempo alla mia famiglia e a me stesso”.

Per Kimi non si tratta di un primo addio alla F1. Al termine del 2009 terminò il proprio contratto con Ferrari prendendosi due anni sabbatici, impegnandosi in 21 prove del mondiale WRC e due apparizioni nella NASCAR, prima di tornare a tempo pieno in Lotus.

“Ora però la storia è totalmente differente. Sicuramente, a quel tempo ero forse ancor più impegnato che in passato, perché un rally ti impegna per tutta una settimana, con le note da preparare e le strade da percorrere”, continua Kimi.

“Dopodiché ho fatto due gare in NASCAR e qualche test per Le Mans, ora però è una storia completamente diversa”.

“Mi piacerebbe passare del tempo con la mia famiglia, con mia moglie ed i miei figli a casa nostra. E sinceramente non vedo l’ora di godermi questi momenti”, conclude Raikkonen.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 1 / 14 Foto di: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 14 Foto di: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 14 Foto di: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 4 / 14 Foto di: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, va in testacoda e urta una barriera 5 / 14 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, va in testacoda e urta una barriera 6 / 14 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing sul bus della parata dei piloti 7 / 14 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 14 Foto di: Erik Junius Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 14 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 10 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 11 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 14 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 14 / 14 Foto di: Erik Junius