F1 | Alpine si separa da Prost, in arrivo Szafnauer

Alpine è nel pieno di una ristrutturazione molto importante per ciò che riguarda l'organigramma del team di Formula 1. Dopo l'uscita di Marcin Budkowski, oggi Alain Prost ha lasciato la sua posizione di consulente del team francese.

Come se non bastasse, fonti di Motorsport.com hanno suggerito che Otmar Szafnauer, ex team principal di Force India, Racing Point e oggi Aston Martin Racing, dovrebbe essere aggiunto al team, mantenendo però lo stesso ruolo che ha avuto nei suoi anni di lavoro con il team di Silverstone.

Tornando a Prost, il 4 volte iridato ha avuto un rapporto saltuario di collaborazione con Renault - oggi Alpine - sin da quando ha guidato per il team (dal 1981 al 1983).

Da quando Renault è tornata proprietaria del team di Enstone, ovvero nel 2015, Prost ha assunto un ruolo di consulente e ambasciatore, sino a quando nel luglio del 2019 aveva assunto il ruolo di direttore non esecutivo.

Prost aveva un contratto annuale con il team e la direzione ha scelto di non rinnovarlo per ciò che riguarda la stagione 2022. Inoltre Alpine dovrebbe annunciare nei prossimi giorni un accordo con BWT, azienda austriaca di trattamento dell'acqua, che già era apparsa sulle carrozzerie di Aston Martin Racing (quando però si chiamava Force India e poi Racing Point).

Qualora fosse confermata questa indiscrezione, BWT ritroverebbe Szafnauer (con cui ha sempre avuto un buon rapporto) ed Esteban Ocon, che pochi anni fa fece il suo esordio in Formula 1 proprio con Racing Point, vestita dei colori di BWT.