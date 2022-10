F1 | Perez: l'arma vincente è stata avere il fondo di Max

Video | Report F1: La Ferrari paga gli errori di Leclerc o no?

In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio di Singapore. La 17esima tappa del mondiale di Formula 1 vede Sergio Perez conquistare la vittoria, nonostante le penalità inflitte dopo la gara. Le Ferrari di Leclerc e Sainz completano il podio, in un weekend in cui la squadra di Maranello si è mostrata competitiva, ma non abbastanza incisiva per conquistare il gradino più alto...