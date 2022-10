F1 | Il Gran Premio di Singapore giro per giro Riviviamo i 58 giri del Gran Premio di Singapore attraverso questa animazione grafica di Motorsport.com. Sergio Perez taglia per primo il traguardo, in una domenica che fa discutere per via della decisione da parte della FIA di investigare dopo la gara il pilota messicano, reo di aver commesso un'infrazione durante la ripartenza dal regime di Safety Car...