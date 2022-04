F1 | McLaren: risolvere i guai ai freni ha rallentato lo sviluppo

Dopo aver riscontrato guai nei test in Bahrain, la scuderia di Woking ha dovuto dirottare le sue risorse per trovare una soluzione prima della gara dello scorso fine settimana.

Questo è stato realizzato con successo con un design rivisto del condotto anteriore, ma lo sforzo ha comportato la mancanza di aggiornamenti in Arabia Saudita.

Altre squadre hanno cambiato le specifiche dell'ala posteriore per Jeddah, mentre la McLaren ha mantenuto quella utilizzata in Bahrain, dove erano in fondo.

"Diciamo che la squadra era molto occupata per concentrarsi completamente su questa missione, il che ha tolto attenzioni e risorse ad altre cose; ovviamente un po' un compromesso", ha detto Seidl.

"A causa di questo motivo le nuove parti non ancora pronte e non c'è un passo avanti per questa specifica pista qui. Siamo contenti, per esempio, dell'ala posteriore che abbiamo usato in Bahrain e che montiamo anche per qui".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl ha riconosciuto che la macchina ha mostrato una buona forma venerdì, aiutata dall'alto livello generale di grip offerto dalla superficie della pista.

"Penso che abbiamo avuto un inizio decente. Abbiamo fatto una buona sessione senza grossi problemi. Credo che tutti siano stati un po' sorpresi dall'alto livello di aderenza che abbiamo visto oggi dal primo giro in poi, ho sentito commenti via radio da parte di altre squadre che erano su questa linea".

"Ancora una volta, penso che non ci sia stato alcun problema specifico con la macchina. In termini di competitività, abbiamo bisogno di vedere se questa pista effettivamente si adatta alla nostra auto un po' meglio, rivedendo quello che avevamo ottenuto a Barcellona al primo test e se possiamo essere più competitivi allo stesso tempo".

"Non mi aspetto grandi miracoli, semplicemente ci manca il carico aerodinamico sulla macchina. E non è così semplice arrivare al livello in cui sono i nostri rivali".

Alla domanda se la MCL36 ha un problema fondamentale, Seidl ha detto: "Ad essere onesti, è ancora parte del duro lavoro che è in corso a casa. Semplicemente non abbiamo abbastanza prestazioni e aderenza, che alla fine è il risultato della mancanza di grip meccanico, ma allo stesso tempo anche carico aerodinamico sulla vettura".

"E questo è ciò su cui stiamo lavorando al momento a casa, per vedere come possiamo avere maggiori prestazioni il più rapidamente possibile, o trovarne con nuove parti".

"Penso che la macchina stia funzionando. Non c'è un problema specifico, quando si ascoltano i commenti anche dei piloti, in termini di bilanciamento. Quindi penso che abbiamo una buona base. Manca solo il grip generale".

"Ci vorrà del tempo, quindi dobbiamo anche essere pazienti. Ma ancora una volta, sono molto fiducioso con la squadra che lavora a casa e quello che stanno facendo qui ora, torneremo".