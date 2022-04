F1 | Mercedes: un fondo nuovo verrà anticipato in Australia?

La Mercedes aspetta un fondo nuovo che potrebbe essere anticipato dalla squadra di Brackley già al GP d’Australia che sarà in programma come prossimo appuntamento fra due settimane, senza aspettare la delibera del pacchetto completo che è prevista per Imola, o più ragionevolmente per Barcellona.

Un confronto tra il fondo Mercedes W13 portato ai test di Barcellona e quello usato al GP del Bahrain e poi confermato a Jeddah Photo by: Giorgio Piola

Il team di Brackley, pur portando avanti gli esperimenti per cercare di capire come mai la W13-mini sia così sensibile al porpoising, non ha trovato soluzioni importanti alla riduzione del saltellamento della monoposto sul veloce tracciato di Jeddah pur scaricando sensibilmente le ali davanti e dietro.

Le prove libere del venerdì al Gran Premio dell'Arabia Saudita hanno confermato che al momento la freccia d’argento è solo terza forza del mondiale dietro a Ferrari e Mercedes con un distacco che difficilmente potrà essere colmato nel weekend.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Andrew Shovlin, il capo degli ingegneri in pista, ha ammesso: “Abbiamo fatto qualche esperimento per capire il problema del saltellamento e alcune idee hanno peggiorato la situazione e altre ci hanno un po’ aiutato, ma non abbiamo ancora trovato una soluzione per risolvere il problema”.

"Rispetto al Bahrain, però l'equilibrio della vettura sembra migliorato, per cui abbiamo ridotto il degrado delle gomme e per questo siamo abbastanza contenti di quello che abbiamo visto. Il giro singolo ha ancora bisogno di lavoro, ma abbiamo la sessione di oggi per migliorarlo prima della qualifica”.

Lewis Hamilton ammette serenamente: “Abbiamo ancora molti dei problemi che abbiamo avuto nell'ultima gara, ma li stiamo risolvendo. Siamo in difficoltà nelle curve di alta velocità, ma il grip è cresciuto, dobbiamo solo trovare un po' di velocità sui rettilinei”.

George Russell, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images