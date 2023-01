F1 | Hamilton ricorda: "A scuola sono stato bullizzato"

Lewis Hamilton non ha rinunciato alla sua battaglia a favore dei diritti dei più deboli. Nel podcast On Purpose il sette volte campione del mondo si è soffermato a parlare del razzismo che ha sconvolto la sua infanzia per portare la sua testimonianza.

"Ero già vittima di bullismo quando avevo sei anni. All'epoca in questa particolare scuola, ero sicuramente uno dei tre bambini di colore e i ragazzi più grandi, più forti e prepotenti mi prendevano in giro per la maggior parte del tempo".

Il pilota Mercedes ricorda gli insulti: "Quando frequenti un corso di storia e nella storia che ci stavano insegnando non c'erano immagini di persone di colore, io mi chiedevo: 'dove sono le persone che sembrano me?' Gli insegnanti mi dicevano: 'non sarai mai nessuno'. Ricordo che mi nascondevo dietro il cortile, in lacrime, dicendo a me stesso: 'Non sarò nessuno'".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis ci ha tenuto a sottolineare che queste cattiverie lo hanno reso l'uomo che è oggi:

"Il sistema era contro di me e nuotavo controcorrente. Ma sono così grato per il mio passato, perché è quello che mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. All'epoca non mi sentivo in grado di tornare a casa e parlare con i miei genitori. Non volevo che mio padre pensasse che non fossi forte".

L’inglese si prepara a iniziare la 17esima stagione in F1 e con la Stella conta di tornare alla competitività per inseguire quell’ottavo titolo mondiale che gli è stato “scippato” alla fine del 2021. Lewis non ha alcuna intenzione di uscire dal Circus e sta trattando il prolungamento del suo contratto con la Mercedes: nella discussione ci saranno anche i supporti a Mission 44, la fondazione che ha promosso a favore dell’inclusione.