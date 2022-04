F1 | Hamilton: "Prestazione al di sotto delle aspettative"

Quello di Imola doveva rappresentare un weekend di crescita per la Mercedes dopo 3 appuntamenti difficili, ed invece sul tracciato dedicato ad Enzo e Dino Ferrari le W13 affidate a Lewis Hamilton e George Russell sono sembrate subito in difficoltà.

Le condizioni meteo variabili hanno condizionato il lavoro del team già al mattino, con il sette volte campione del mondo in difficoltà nel mandare in temperatura le gomme wet e soltanto diciottesimo a fine turno.

Le cose non sono migliorate in qualifica. Sia Hamilton che Russell sono riusciti a passare per un soffio il taglio del Q1, ma quando Sainz è andato a muro il loro destino è stato segnato. La bandiera rossa ha costretto tutti a tornare ai box e l’arrivo della pioggia ha impedito il miglioramento dei tempi.

Il risultato? Russell undicesimo ed Hamilton tredicesimo. Un risultato sconfortante che certifica una crisi tecnica dalla quale la Mercedes stenta ad uscire.

“Non è stata una grande sessione, è stata deludente. Eravamo arrivati ad Imola con ottimismo” ha dichiarato un Hamilton piuttosto sconfortato a fine sessione.

Tornano in mente le parole pronunciate dal sette volte iridato a Barcellona, in occasione dei test pre-stagionali, quando Lewis difendeva a spada tratta il suo team. Oggi, invece, le parole dell’inglese sono state ben diverse.

“So che tutti stanno lavorando duramente in fabbrica, ma ancora una volta non siamo riusciti a mettere insieme le cose ed è deludente. Credo che la nostra prestazione come team oggi sia al di sotto delle aspettative”.

“Tutto quello che avremmo dovuto fare non l’abbiamo fatto. Dovremo rimontare nella Sprint Qualifying. Sarà difficile, ma speriamo di invertire la rotta. Continueremo a lavorare e vedremo cosa riusciremo a fare in questo weekend”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La regia internazionale è stata impietosa quando ha inquadrato una discussione piuttosto accesa al box tra Hamilton e Toto Wolff nel corso delle battute finali della Q2. Lewis, però, ha voluto mantenere segreto il contenuto della chiacchierata col suo boss…

“La discussione con Toto ha riguardato cose interne che non voglio condividere. Ormai è andata come è andata”.

Analoga delusione è stata espressa da George Russell, eliminato anch’egli in Q2 e costretto domani a prendere il via dall’undicesima casella. L’inglese ha evidenziato quanto nel risultato attuale abbia influito l’arrivo della pioggia.

“Assolutamente. Soffriamo sempre nel mandare in temperatura le gomme e riusciamo a migliore nel secondo giro. Lo abbiamo visto anche in Australia, specie se paragonato a quanto fatto dalla Alpine e dalla McLaren. Loro riescono a mandare subito in temperatura gli pneumatici, mentre a noi servono anche più di tre giri”.

“Sicuramente è un peccato per come le bandiere rosse abbiano influito sul risultato, ma è un weekend dove c’è una Sprint Race e abbiamo una buona chance per recuperare posizioni domani”.

La speranza per il nuovo acquisto della Mercedes è tutta affidata alle buone, seppur non eccezionali, prestazioni della W13 in gara rispetto alla qualifica, anche se Russell non ha nascosto qualche perplessità.

“Sarà interessante vedere se con queste nuove vetture riusciremo a seguire da vicino che ci precede, però non credo che ci siano così tanti giri da provocare un degrado delle gomme e sfruttare un nostro punto di forza rispetto ai nostri rivali che questo weekend non sono Ferrari e Red Bull. Vediamo cosa accadrà”.