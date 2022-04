F1 | Verstappen: "Bene la pole in una giornata complicata"

Sembra strano a pensarlo, ma quella di oggi è la prima pole stagionale conquistata da Max Verstappen. Il campione del mondo, dopo aver masticato amaro nelle qualifiche del Bahrain, dell’Arabia Saudita e dell’Australia, ha dovuto attendere sino al quarto appuntamento in calendario per riuscire a mettere il proprio nome in cima alla classifica dei tempi.

Certo, c’è da dire che la pole ottenuta oggi dal pilota della Red Bull gli garantirà la possibilità di scattare dalla prima posizione non in gara, ma soltanto per la Sprint Qualifying di domani.

Toccherà a Max completare l’opera al sabato pomeriggio quando dovrà fare di tutto per tenere a bada un Charles Leclerc infuriato per una serie di eventi che gli hanno impedito di lottare ad armi pari con il campione del mondo sul giro secco ed ottenere così il diritto di scattare dalla prima casella anche domenica.

“Oggi è stato molto complicato guidare” ha dichiarato Verstappen al termine di una sessione caratterizzata da ben 5 interruzioni con bandiera rossa e da un meteo variabile. “Prima c’era la pioggia, poi l’asciutto, poi daccapo la pioggia. Il tracciato era molto scivoloso e fare funzionare bene le gomme era difficile”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

In molti quest’oggi, tra FP1 e qualifiche, hanno commesso errori. In molti, ma non Max. L’olandese ha ammesso di essersi esaltato sul tracciato old style di Imola apprezzando il fatto che ogni minimo sbaglio si può pagare a caro prezzo.

“È stata una qualifica lunga e frenetica, ma alla fine sono contento di essere in pole qui. È una pista fantastica che ti punisce pesantemente e se commetti un errore finisci a muro. Ci piace perché è dura per i piloti”.

Il dubbio che attanaglia tutti gli uomini Red Bull al termine di questa giornata non riguarda tanto la competitività della RB18, quando l’affidabilità dell’ultima creazione firmata Adrian Newey. Christian Horner si è detto certo che la Honda abbia risolto i problemi che sono costati due ritiri in tre gare a Verstappen, mentre l’olandese spera che l’appuntamento emiliano possa rappresentare il vero inizio di stagione.

“Sono contento per la pole, so che domani e domenica le condizioni meteo saranno molto diverse ma in ogni caso è un buon modo per iniziare il weekend”.

“Le nostre prime tre gare non sono andate secondo i piani, ma cercheremo di disputare un buon fine settimana”.