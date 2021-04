Alfa Romeo: i due pattini sotto all'ala sono incurvati verso l'alto

Imola è in fase di allestimento e le squadre hanno già preso possesso dei box: fuori dal garage dell’Alfa Romeo si possono osservare i musi della C41 sui cavalletti.

Niente di nuovo rispetto a quanto il team di Hinwil aveva presentato in Bahrain, ma la particolare angolazione della foto di Giorgio Piola ci permette di notare quanto meno una curiosità.

I due “pattini” sotto all’ala anteriore, che altro non sono se non dei convogliatori di flusso, nel bordo d’uscita non hanno la consueta forma rettangolare, ma sono arrotondati verso l’alto per finire a punta.

Intorno alla monoposto elvetica c’è molta curiosità: in Bahrain i due piloti avrebbero potuto andare a punti perché la vettura disegnata da Luca Furbatto sotto la direzione tecnica di Jan Monchaux ha mostrato un potenziale molto interessante che non si è concretizzato in gara.

Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna diventa una gara importante per valutare il potenziale di una macchina che ambisce a lottare nel gruppo di centro.