Virtual 24h Le Mans: ecco Montoya, Pagenaud, Button e Priaulx

Continuano ad aggiungersi grandi nomi per la Virtual 24h di Le Mans, con piloti del calibro di Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Jenson Button ed Andy Priaulx che hanno confermato la loro presenza all'evento organizzato da Motorsport Games in collaborazione con FIA WEC ed ACO sulla piattaforma di rFactor 2.

Partiamo dal 44enne colombiano Montoya, che il weekend del 13-14 giugno sarà protagonista in Classe LMP2 al volante della Oreca 07 #6 iscritta dal Team Penske assieme al francese Pagenaud, che negli Esports si è distinto per il volo che ha fatto fare a Lando Norris in occasione della gara di IndyCar iRacing Challenge ad Indianapolis.

Con loro ci saranno altri due piloti reali, ossia Dane Cameron e Ricky Taylor, che non hanno mai corso a Le Mans la 24h, andando a formare uno dei pochissimi equipaggi privi di concorrenti esperti delle sim racing series.

Venendo a Priaulx, il britannico 3 volte Campione WTCC e reduce da una annata in salita nel FIA WTCR sarà protagonista assieme al figlio Sebastian e ai concorrenti virtuali Mike Epps ed Olivier Fortin. Il quartetto è portacolori del team Multimatic Zansho in LMP2, sempre con la Oreca.

Infine, con la stessa vettura prototipo, anche Button ed Alex Buncombe proveranno l'assalto al successo in LMP2 come portacolori del Team Rocket Zansho, coadiuvati dai simracers Jan van der Heyde e Matt Richards.

La Virtual Le Mans 24 Hours sarà visibile in diretta su Motorsport.tv e Motorsport.com con inizio alle ore 15;00 di sabato 13 giugno.