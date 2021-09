DTM, Spielberg: Lawson domina Gara 1 con la Ferrari-AF Corse

Liam Lawson ha dominato Gara 1 del DTM al Red Bull Ring, conducendo dal primo all'ultimo giro al volante della Ferrari 488 preparata dalla AF Corse.

Il ragazzo della Red Bull, che a Spielberg era scattato dalla Pole Position ottimamente, ha prima preso il largo, per poi gestire la situazione nei giri conclusivi, quando la Mercedes-AMG di Maximilian Götz lo ha riagganciato, ma senza mai poter tentare un assalto al primato.

La gara è stata molto combattuta e interessante anche per le posizioni a seguire, con Philip Ellis che va a completare il podio al volante della Mercedes del Team Winward, pur a denti strettissimi perché un incontenibile Alex Albon ha tentato fino alla penultima curva di sopravanzarlo.

L'anglo-thailandese griffato AlphaTauri è stato ancora autore di una bella gara in rimonta, ma nonostante la grinta deve accontentarsi di piazzare la seconda Ferrari di AF Corse quarto posto.

Un altro che stava risalendo bene la china era il leader del campionato, Kelvin Van Der Linde, battagliero nella prima parte e poi incapace di portare un attacco ad Ellis che lo avrebbe probabilmente messo al sicuro da Albon. Alla fine il portacolori della ABT Sportsline è comunque il migliore ed unico delle Audi R8 LMS a centrare la zona punti.

Ha di che recriminare Arjun Maini dopo le belle qualifiche che però l'indiano non ha confermato in gara. La Mercedes del portacolori di GetSpeed Performance ha perso terreno strada facendo, concludendo sesto, ma riuscendo a tenere a bada la BMW M6 di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport), settimo e bravo a sfruttare le occasioni per infilare gli avversari, soprattutto nella prima metà di gara.

Le Mercedes di Lucas Auer (Team Winward) e Vincent Abril (HRT) completano la zona punti assieme alla BMW di Timo Glock (Rowe Racing).

Questo perché la AMG di Maximilian Buhk (Mücke Motorsport) scivola 12a a causa di una penalità di 5", dietro a quella dell'impalpabile Daniel Juncadella (GruppeM Racing).

Fuori dai punti ci sono anche le Lamborghini Huracán della T3 Motorsport: l'esordiente Maximilian Paul è 13°, seguito da Esteban Muth, che si era distinto negli ultimi giri combattendo con Nico Müller per il primato provvisorio, dato che entrambi avevano optato per cambiare gomme molto più tardi rispetto a tutti gli altri.

La loro collega Esmee Hawkey è invece 16a, dietro all'opaco Mike Rockenfeller con l'Audi del Team Abt Sportsline.

Altra prova disastrosa di Sophia Flörsch, ultimissima in 17a posizione e mai in grado di distinguersi con l'Audi della ABT Sportsline.

Fra i ritirati va citato per primo Sheldon Van Der Linde, che nelle battute iniziali stava lottando per la Top5, quando un contatto con Abril ha danneggiato la sua BMW. Il pilota della Rowe Racing ha quindi parcheggiato alla curva 4 mestamente.

Fuori anche Müller per un problema tecnico che ha colpito l'Audi del Team Rosberg nel finale (quando lo svizzero era rientrato per la sosta) e il suo compagno di squadra Dev Gore