DTM: nove eventi nel calendario 2022 di stampo europeo

La stagione 2022 del DTM sarà caratterizzata da 9 eventi in giro per l'Europa, con 18 gare in totale e la conferma delle vetture GT3 in griglia.

Questo è quanto il promoter della serie tedesca, ITR, ha annunciato con la pubblicazione del calendario del prossimo anno, con un paio di tappe ancora da definire, mentre altre sette sono già fissate.

Oltre alle classiche tedesche di Lausitzring, Norisring, Nürburgring e Hockenheim, i nuovi ingressi sono Portimao e Spa-Francorchamps, ai quali si aggiunge il già noto Red Bull Ring.

L'inizio sarà proprio in Portogallo il 1° maggio, con conclusione in ottobre; da decidere i round di giugno, che si svolgeranno nel Vecchio Continente.

"Siamo lieti di presentare il calendario 2022 così presto, ci abbiamo lavorato duramente perché era molto importante pianificare con certezza e dare delle prospettive a team, piloti e partner che sono interessati alla serie", ha detto il direttore degli eventi e operazioni di ITR, Frederic Elsner.

"Ora pensiamo a concludere bene questa grande stagione, in vista delle spettacolari gare che ci attendono il prossimo anno. E per noi è già fantastico vedere che c'è un grande interesse verso il DTM per il 2022".

Benedikt Böhme, AD di ITR, ha aggiunto: "Considerando le restrizioni ancora in essere, è fantastico avere già un calendario per il 2022, organizzando grandi eventi. Il DTM è una serie globale e questo lo si vede dalla lista di gare. Trasmetteremo in 60 paesi da grandi circuiti, fra cui cito l'apertura di Portimão".

DTM - Calendario Provvisorio 2022

Algarve (POR) - 29 aprile - 1 maggio 2022

Lausitzring (GER) - 20-22 maggio 2022

TBA - 03-05 giugno 2022

TBA - 17-19 giugno 2022

Norisring (GER) - 01-03 luglio 2022

Nürburgring (GER) - 26-28 agosto 2022

Spa-Francorchamps (BEL) - 09-11 settembre 2022*

Red Bull Ring (AUT) - 23-25 settembre 2022

Hockenheim (GER) - 07-09 ottobre 2022