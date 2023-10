F1 | Lawson: "Deluso per il ruolo del 2024, ma in Qatar corro"

Daniel Ricciardo non è ancora pronto. Al Gran Premio del Qatar di Formula 1, 18esimo appuntamento del Mondiale 2023 del Circus iridato, AlphaTauri schiererà ancora titolare Liam Lawson.

La notizia non lascia affatto sorpresi. Era chiaro da diverso tempo che a Ricciardo servissero svariate settimane prima che l'osso della mano rotto al Gran Premio d'Olanda si saldasse e fosse pronto a sopportare la guida su una monoposto di Formula 1 per un intero fine settimana.

AlphaTauri, però, non è impreparata, perché Lawson si è dimostrato un pilota di livello, capace di andare a punti in poco tempo e ora avrà la possibilità di correre a Losail per portare a casa altri. L'introduzione di un pacchetto di novità fatto esordire dal team faentino al Gran Premio del Giappone poco meno di due settimane fa, potrebbe rivelarsi un aiuto non da poco.

"L'esperienza in Giappone è stata positiva. La settimana è stata molto, molto impegnativa a causa di un numero di media e di eventi mai visto prima, ma è stato tutto molto divertente e anche il fine settimana è stato piacevole", ha dichiarato il neozelandese alla vigilia dell'evento di Losail.

"Per la prima volta dopo Zandvoort, sono partito bene in gara. Ho sempre saputo cosa mancava. Si trattava solo di mettere insieme la procedura, che è molto diversa da quella a cui sono abituato in Super Formula. È un bene che l'abbia fatto perché mi ha sicuramente aiutato e ora continuerò a lavorarci per continuare a farlo bene".

"Ora passiamo al Qatar. Non so come andremo lì e come funzioneranno gli aggiornamenti. È difficile dirlo, perché in Giappone abbiamo faticato soprattutto nell'alta velocità, nel settore 1. Abbiamo ancora molto da imparare sulle nostre caratteristiche. Dobbiamo ancora imparare a conoscere il nostro nuovo pacchetto e non sono sicuro che il Qatar sia il tipo di circuito adatto alla nostra vettura".

"Per imparare ci vuole tempo e in Qatar avremo più opportunità per cercare di ottenere il massimo. Tuttavia, si tratta anche di un fine settimana Sprint, quindi, allo stesso tempo, questo lo rende piuttosto complicato, soprattutto nella mia situazione. Non ho mai guidato qui, quindi affrontare un weekend sprint sarà ancora più difficile".

"Alla fine della scorsa settimana ho girato sul circuito del Qatar al simulatore. È molto veloce, un circuito ad alta velocità e piuttosto unico, e non ho visto molti tracciati come questo, poiché c'è solo una curva a bassa velocità in tutto il tracciato. Il resto è solo quarta, quinta, sesta e settima marcia, quindi credo che sarà emozionante da guidare. Con una sola sessione di prove libere, noi piloti dovremo sapere dove migliorare perché la pista sarà più veloce di notte, quando farà molto più freddo, e dovremo sapere esattamente come estrarre tutto dalla macchina. Mi aspetto che sia più difficile delle gare appena disputate".

"In Giappone è stata resa pubblica la notizia del mio ritorno al ruolo di pilota di riserva per il prossimo anno. Ovviamente, il mio obiettivo è quello di essere in Formula 1 a tempo pieno, quindi, per quanto sia deludente, è ancora il mio obiettivo, e ora si tratta di fare in modo di poterlo realizzare in futuro. Al momento ho ancora l'opportunità di continuare a dimostrare qualcosa e cercherò di sfruttarla al meglio".

"Per ora, finché durerà, mi concentrerò su questo, e poi, una volta che avrò lasciato la F1, mi concentrerò completamente sulla preparazione dell'ultima prova del campionato di Super Formula a Suzuka, nel weekend del Gran Premio del Messico. Sarà molto diverso riadattarsi alla macchina, ma è stato sicuramente utile aver fatto tanti giri a Suzuka durante il weekend del Gran Premio", ha concluso Lawson.