Dakar, Moto, Prologo: Brabec riparte subito forte

La Dakar è ripartita da dove aveva lasciato un anno fa per la categoria Moto. Ad imporsi nel prologo di Jeddah, che prevedeva appena 11 km cronometrati, è stato infatti il vincitore della passata edizione, Ricky Brabec.

Partendo per ultimo, in virtù dell'ordine invertito di questo primo tratto cronometrato, lo statunitense ha beffato proprio in extremis il compagno di squadra Joan Barreda, sul quale ha avuto la meglio per appena 6", centrando così la sua quinta affermazione di giornata alla Dakar e regalando una bella doppietta alla Honda.

La sorpresa di questa prima giornata di gara è stata il nuovo arrivato nel team ufficiale KTM, ovvero Daniel Sanders. Al debutto alla Dakar, l'australiano ha staccato il terzo tempo, chiudendo con un distacco di 13" nei confronti del campione in carica.

Quarto tempo per la migliore delle Yamaha con Ross Branch. Dopo essere stato il miglior rookie nel 2019 ed aver vinto una tappa lo scorso anno, il pilota del Botswana quest'anno si è presentato al via con rinnovate ambizioni e sicuramente ha iniziato con il piede giusto, pagando appena 14".

La top 5 si completa con la Hero del tedesco Sebastian Buhler, che si è infilato davanti all'altro statunitense Andrew Short, passato quest'anno a difendere i colori della Yamaha. A seguire c'è poi un bel terzetto di uomini di classifica: in settima posizione troviamo la Honda di Kevin Benavides, seguita dalla Husqvarna di Pablo Quintanilla e dalla KTM di Toby Price, tutti distanziati di circa una ventina di secondi.

Sono diversi però i big che se la sono presa con "calma", nonostante il coefficiente 4 di questa prima speciale (i tempi saranno moltiplicati per 4, per evitare giochi strategici). Luciano Benavides, al debutto con la Husqvarna, non è andato oltre al 15esimo tempo. Poi nelle posizioni comprese tra la 17esima e la 19esima troviamo Adrien van Beveren, Matthias Walkner e Xavier de Soultrait. Ancora più indietro Josè Cornejo e Sam Sunderland, rispettivamente 25esimo e 26esimo, anche se con un ritardo inferiore al minuto. 32esimo tempo invece per Laia Sanz.

Per quanto riguarda i piloti italiani, il migliore è stato Maurizio Gerini, che ha chiuso 52esimo a 1'50" con l'Husqvarna del Solarys Racing. Poco più indietro, in 55esima posizione, troviamo la Beta di Tiziano Interno, tallonata dalla KTM di Cesare Zacchetti. 60esimo tempo per il veterano Franco Picco, che ha chiuso a 2'31".

67esimo invece c'è Davide Cominardi, mentre bisogna scendere fino alla 79esima posizione per incontrare Lorenzo Piolini. Due posizioni più indietro c'è invece Francesco Catanese. Il gruppo dei nostri si completa con l'83esimo posto di Angelo Pedemonte e l'84esimo di Giovanni Stigliano.

Domani si comincia a fare sul serio, quando i chilometri cronometrati saranno 277, e l'ordine di partenza si baserà su quello di arrivo di oggi, quindi con Brabec e Barreda davanti a tutti.

