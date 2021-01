Dakar 2021: domani si parte con il Prologo di 11 km

La Dakar 2021 entrerà nel vivo domani, anche se si tratta di un prologo molto breve, di appena 11 km, che servirà ai partecipanti ad entrare nel clima della gara in vista di domenica, quando si inizierà a fare sul serio con i 277 km cronometrati previsti tra Jeddah e Bisha.

I concorrenti dovranno affrontare delle piste sabbiose, situate a circa una trentina di chilometri dal King Abdullah Stadium, dove oggi sono andate in scena le verifiche tecnice ed amministrative della seconda edizione della versione saudita della Dakar. Il tutto, ovviamente, dopo la tradizionale cerimonia del palco di partenza.

Il percorso del prologo prevede 129 km complessivi ma, come detto, solamente 11 di questi saranno cronometrati. Un tratto troppo breve per pensare di iniziare già a capire i valori, ma che sarà importante perché designerà l'ordine di partenza della prima tappa vera e propria.

Questa sarà solamente la prima delle 13 giornate di gare, che saranno intervallate da quella di riposo prevista per sabato 9 gennaio. Il percorso che riporterà la carovana a Jeddah è praticamente inedito in ogni singolo chilometro per quanto riguarda le speciali, dalle quali sono stati tagliati i settori più veloci.

Il chilometraggio complessivo della gara sarà di 7.646 chilometri, di cui 4.767 cronometrati. Il resto, ovviamente, di trasferimento. E anche quest'anno sarà presente una Tappa Marathon, ovvero che non prevede assistenza a fine giornata, e congiungerà la settima e l'ottava tappa (10 e 11 gennaio, subito dopo la giornata di riposo). Condurrà da Ha'il a Neom, con il bivacco intermedio fissato a Sakaka.