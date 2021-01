Audi alla Dakar 2022 con il motore termico DTM come supporto?

Può un progetto sportivo pensato e realizzato per le corse turismo essere impiegato nel rally raid più celebre e impegnativo al mondo? La risposta, inizialmente, potrebbe essere no. E sarebbe comprensibile. Ma Audi ha intenzione di rendere questa risposta un errore.

La Casa di Ingolstadt ha annunciato poche settimane fa l'intenzione di abbandonare la FIA Formula E per abbracciare una sfida molto più dura e affascinante: la Dakar. Ma non solo, perché Audi correrà al rally raid in Medio Oriente con una vettura elettrica.

Nel corso degli ultimi anni, Audi ha investito diversi milioni di euro per preparare un 2 litri turbo benzina per le proprie vetture DTM. Il nuovo propulsore ha aiutato la Casa a vincere i titoli 2019 e 2020, ma ora ha deciso di lasciare la serie tedesca di Turismo.

Questo potrebbe lasciar intendere che il propulsore sia destinato a finire in un museo. Invece questo cuore da 640 cavalli potrebbe trovare un nuovo impiego: ovvero proprio alla Dakar nel 2022.

La tecnologia elettrica, però, non è ancora abbastanza sofisticata da permettere a una vettura di completare per intero un rally raid. Per questo motivo Audi sta progettando di implementare un motore termico che possa caricare il pacco batterie quando necessario. Ed è proprio a questo punto che il motore DTM potrebbe entrare in gioco.

L'idea di utilizzare un motore termico per l'alimentazione elettrica è stata avanzata da Audi nel comunicato stampa diffuso dalla Casa lo scorso dicembre, in cui ha annunciato il suo approdo alla Dakar dal 2022. Questa soluzione dovrebbe essere mantenuta sino a quando Audi non riuscirà a coprire un'intera giornata della Dakar senza dover caricare il pacco batterie nel corso della gara.

Non solo Dakar, perché Audi sta pensando di utilizzare il motore DTM anche come base per il suo ritorno alle corse Endurance, tra cui la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona nel 2023.

Il propulsore potrebbe fare al caso di Audi sia equipaggiando una LMDh che una LM Hypercar. "Questa unità di potenza può coprire tutto ciò che è necessario nello sport motoristico nei prossimi 10 anni, per esempio anche Le Mans, dove sarebbe perfetta come unità di potenza ad alte prestazioni per una hypercar o un'auto LMDh", ha detto l'ex responsabile dei motori Audi tra il 2000 e il 2014, Ulrich Baretzky, alla rivista Sport Auto.