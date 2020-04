Campedelli: "Farò il CIRT, gli arbitri CIR non sono imparziali"

Simone Campedelli ha preso una decisione molto coraggiosa e determinata per la stagione sportiva 2020, che lo vedrà impegnato solamente nel Campionato Italiano Rally Terra nelle gare tricolore.

Dopo essere stato il primo a condurre la nuovissima Ford Fiesta R5 nel Bel Paese a metà della passata stagione, il portacolori di Orange1 Racing si è seduto ad un tavolo con la propria squadra per capire le mosse future; più che le difficoltà legate alla pandemia di Coronavirus nello stilare un programma, il romagnolo ha tenuto conto di quanto accaduto al termine del 2019, quando è rimasto molto amareggiato dal famoso caos chiodi che al Tuscan Rewind ha creato scandalo sugli esiti della stagione del CIR.

"Quest'anno il team mi ha proposto di prendere parte al Campionato Italiano Rally Terra, che di fatto è il mio fondo preferito e mi si addice maggiormente per le mie caratteristiche - ha dichiarato Campedelli intervenendo al programma TV 'Pianeta Rally' - Non saremo al via del CIR per coerenza con la posizione presa al termine della passata stagione. Il caso chiodi ci ha lasciato molto delusi e non ci è piaciuto il modo in cui gli arbitri del campionato si sono comportati, non l'abbiamo ritenuto un esempio di imparzialità e correttezza".

Il cesenate ha ancora il dente avvelenato per quanto accaduto lo scorso novembre, quando aveva denunciato movimenti sospetti di persone lungo le PS che si erano date da fare per alterare i risultati. La Giunta Sportiva di ACI Sport ha successivamente scelto di dare un tempo imposto al solo equipaggio formato da Luca Rossetti ed Eleonora Mori, facendolo salire sul podio finale e consentendo a Citroën Racing Italia di vincere il titolo team.

"Le decisioni prese ovviamente non ci hanno soddisfatto, non si capisce perché alla fine sia stata premiata la Citroën come team dopo tutta la confusione e le relative indagini, mentre ad altri non è stato riconosciuto nulla; di fatto ci abbiamo rimesso pure noi piloti", prosegue Campedelli sospirando.

"Per questo nel 2020 la Orange1 Racing non ha scelto di fare un passo indietro, ma di lato per capire tante cose. Io sono abituato a guardare avanti, senza però dimenticare il passato, dunque lascio la porta del 2019 socchiusa alle mie spalle pensando già alla stagione che verrà, sicuramente non facile perché mi troverò a combattere con gente molto forte. Il risultato non sarà così scontato, anche per un esperto di terra come me".

CIRT, quindi, nel futuro del 33enne, il quale è molto carico per quanto lo attende, seppur la sfida non si presenti affatto semplice. Considerando naturalmente che ancora non si hanno certezze riguardo l'avvio del campionato e di quando si risolverà il problema Covid-19.

"Sono in una squadra di grande spessore che mi ha dato la possibilità di correre con una macchina nuova di altissimo livello; ci siamo guadagnati la fiducia di M-Sport, che ricordiamo è uno dei team di riferimento nel WRC, avendo la nuova Ford Fiesta R5 come unici in Italia".

"Il CIRT mi esalta come idea, sono consapevole che ce la dovremo vedere con concorrenti di altissimo livello, come Paolo Andreucci con la Citroën, oltre a tanti altri esperti di questo fondo. E' un campionato duro che premia l'equipaggio più bravo e resto dell'idea che qui possano essere privilegiati i valori e le qualità di chi corre, senza fattori esterni".

"Stiamo a vedere come si evolverà una situazione che attualmente non è molto chiara. Personalmente oggi sono un po' più tranquillo perché mi sono abituato a questa cosa, ma fino a qualche giorno fa scalpitavo. Però capisco anche che un organizzatore non possa riprogrammare un evento in un'altra data ora, col rischio poi di doverla posticipare nuovamente. Meglio attendere giorni migliori".