ACI Sport: gare ferme fino al 4 aprile. Allo studio i recuperi

In relazione alla pubblicazione del Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, e in base alle indicazioni della Giunta Nazionale del CONI.

La Giunta Sportiva di Automobile Club d’Italia ha deciso:

La sospensione di tutte le gare di ogni disciplina dell’automobilismo sportivo su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, e di tutte le attività di qualsiasi livello riconducibili al mondo del motorsport in ambito ACI Sport*.

*Sono sospese ad esempio, in maniera puramente esemplificativa ma non esaustiva, le attività inerenti alla Giustizia Sportiva, al Rilascio e Rinnovo delle Licenze e dei Passaporti Tecnici, agli incontri di gruppi di lavoro, commissioni, i corsi per i commissari di percorso e per la preparazione di altre figure.

Nel contempo dà mandato al Direttore Centrale di ACI Sport di mettere a punto, insieme ai vari Presidenti di Commissione un calendario che preveda il recupero delle varie gare.

In questo nuovo calendario verrà data priorità di posizionamento in base alle seguenti titolazioni. Gare valide per i vari Campionati Italiani, Gare di Trofeo, Gare di Coppa, altre gare anche con titolazioni Internazionali

ACI Sport invita i suoi Licenziati ad attenersi in maniera scrupolosa a quanto stabilito dai decreti governativi. Solamente con la osservanza di tali norme si potrà tornare al più presto al normale svolgimento delle competizioni.

Related video