CIR: un Rally il Ciocco di lusso con Neuville e Hyundai!

Il Rally il Ciocco e Valle del Serchio sarà il primo degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally 2021. Gli equipaggi di punta sono ancora in via di definizione, intanto Hyundai Motorsport iscriverà uno dei propri per partecipare.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe saranno al via della gara toscana del Ciocco al volante di una Hyundai i20 New Generation R5. L'obiettivo di Hyundai Motorsport è quello di permettere a Thierry e Martijn di migliorare la loro intesa in gara.

Neuville e Wydaeghe dovrebbero essere affiancati da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sulla seconda Hyundai i20 New Generation R5, ma del team Friulmotor. I campioni in carica, dunque, dovranno vedersela con uno degli equipaggi più forti del Mondiale.

Una presenza, quella di Neuville e Wydaeghe, che darà ulteriore lustro alla partenza del CIR 2021. Per Neuville e Wydaeghe sarà un'ottima occasione di fare esperienza anche su asfalto, così da preparare al meglio il Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC 2021, che si terrà dal 22 al 25 aprile.

Un chiaro segnale dell'evidente volontà di Neuville nel voler proseguire il rapporto collaborativo con Wydaeghe dopo l'addio a Nicolas Gilsoul arrivato in maniera improvvisa a pochi giorni dalla partenza del WRC 2021 al Rallye Monte-Carlo, svoltosi nell'ultimo fine settimana di gennaio.