100 Km dei Campioni: tanti big in gara al Ranch di Valentino Rossi

Due campioni del mondo in carica e la bellezza di otto piloti che hanno corso in MotoGP in questa stagione. Se c'è un'edizione nella quale l'ormai tradizionale sfida di fine anno del Ranch di Tavullia si merita il nome di 100 km dei campioni è senza ombra di dubbio l'ottava, che andrà in scena il 25 e 26 novembre.

L'elenco iscritti è di quelli che fanno venire davvero i brividi: oltre alla leggenda Valentino Rossi, che come sempre farà gli onori di casa, saranno infatti presente il neo campione del mondo della classe regina Pecco Bagnaia, ma anche quello della Moto2, Augusto Fernandez.

Non potevano mancare ovviamente tutti i portacolori della VR46 Riders Academy, capitanati dagli altri piloti di MotoGP Luca Marini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, ma accompagnati anche da Niccolò Antonelli, Stefano Manzi, Andrea Migno, Alberto Surra e Celestino Vietti.

Il contingente di MotoGP sarà rappresentato anche dai ducatisti Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, oltre che dal vincitore di due delle ultime tre gare della stagione 2022, ovvero Alex Rins. A loro si aggiungono poi due che la classe regina l'hanno salutata da poco, ma hanno fatto tanto per il motociclismo tricolore, ovvero Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

Immancabile Mattia Pasini, ma tra i nomi nuovi spicca senza ombra di dubbio quello di Pedro Acosta, già campione del mondo della Moto3 nel 2021 e considerato come una delle stelle del futuro. L'elenco è veramente lungo e lo potete consultare per intero nel post qui sotto, che è stato divulgato dalla VR46 nel pomeriggio.