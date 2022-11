100Km dei Campioni rinviata a domenica a causa del maltempo

Bisognerà attendere domani per vedere la grande sfida di fine anno al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Dopo il successo di ieri di Luca Marini nell'Americana, il meteo non è stato amico dell'ottava edizione della 100Km dei Campioni, costringendo l'organizzazione a rinviare la gara principale prevista per oggi.

Di seguito, ecco il breve comunicato diffuso dalla VR46:

"A causa delle avverse condizioni atmosferiche, e dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento della gara secondo gli opportuni parametri di sicurezza, la Gara “100Km dei Campioni” prevista per oggi 26 novembre, è stata posticipata a domani, domenica 27 novembre".

Il programma resta invariato:

Ore 12:05 - Warm up

Ore 14:00 - Gara “La 100Km dei Campioni”

Ore 18:00 circa - cerimonia di premiazione

100 KM dei Campioni Photo by: Media VR46