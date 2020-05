TCR Europe, Paulsen si ferma nel 2020: "Provo a vendere la Cupra"

Stian Paulsen nel 2020 non sarà al via della TCR Europe Series, preferendo prendersi un anno sabbatico.

Il pilota norvegese era stato protagonista della serie turismo europea nelle ultime stagioni, alla quale prendeva parte in veste totalmente privata, viaggiando da solo con un paio di suoi amici meccanici e il fratello per i circuiti d'Europa, caricando la propria Cupra TCR sul carrello trainata dal furgone aziendale.

Paulsen, che spiccava non solo per la sua simpatia, ma anche per la dedizione e la passione che metteva nel proprio lavoro sobbarcandosi ore e ore di viaggio, oltre alla preparazione della macchina per tutto il weekend, tira momentaneamente il freno per riprendere fiato.

"Quest'anno non correrò - spiega a Motorsport.com il 32enne di Fredrikstad - Dopo un 2019 difficile ho scelto di provare a vendere la mia macchina. Ci avevo provato anche lo scorso anno, ma poi avevo scelto di tenerla e gareggiare ancora con lei. Ora vediamo se riesco a darla via, la situazione è sicuramente strana!"

"Per il momento ho venduto il mio furgone con il quale ho percorso tantissimi chilometri in giro per l'Europa. Assieme a mio fratello l'abbiamo consegnato ad un cliente trovato a nord della Norvegia, è stato un po' triste dirgli addio, ora avrà una nuova vita!"

La pandemia di Coronavirus sta certamente favorendo il mondo intero sia sul punto della programmazione, che nello stato attuale delle cose, visto che in molti sono fermi in attesa di sviluppi. Per Paulsen, in realtà, da un certo punto di vista tutto questo può essere un vantaggio.

"Ad essere onesti, avevo scelto di prendermi un anno sabbatico giusto la settimana prima che avvenisse lo scoppio della pandemia di Covid-19. Alla fine, paradossalmente, si è rivelata la decisione più buona che potessi prendere!"