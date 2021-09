TCR Europe: doppietta Honda-JAS con Franco Girolami a Monza

Franco Girolami ha dominato il weekend del TCR Europe a Monza, riducendo il distacco dall'accerrimo nemico Mikel Azcona in classifica di campionato quando mancano solo le due gare di Barcellona da affrontare.

Al volante della Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport, l'argentino griffato PSS Racing Team ha fatto man bassa di tutto, aggiudicandosi la Pole Position e il successo nelle due gare, dove le scintille non sono mancate.

GARA 1

Girolami si è aggiudicato in volata Gara 1, battendo per appena un paio di decimi Azcona.

Dopo aver conquistato la Pole Position in Qualifica, il portacolori della PSS è stato perfetto fin dalla partenza, tenendo la sua Honda davanti alla Hyundai Elantra N di Felice Jelmini.

L'argentino ha sempre avuto 1" di margine sull'idolo locale, che però al giro 8/10 è incappato nell'ennesimo episodio avverso della stagione, forando l'anteriore sinistra. Ritirato l'alfiere della Sébastien Loeb Racing, Girolami non ha avuto due giri conclusivi tranquilli, perché Azcona, che in precedenza aveva dovuto sgomitare non poco con gli avversari per risalire dalla settima posizione, si è rifatto prepotentemente sotto.

Honda e Cupra sono venute anche alla collisione fianco a fianco più volte nei pochissimi km che restavano, ma alla fine prevale Girolami nei confronti del combattivo giovane della Volcano Motorsport (che non le ha mandate a dire al rivale in parco chiuso), confermando che saranno loro a giocarsi il titolo europeo.

Grazie a Jelmini fuori gioco, il podio viene completato dall'Audi RS 3 LMS di Tom Coronel (Comtoyou Racing), autore di bei duelli che l'hanno visto precedere la Peugeot 308 di Jimmy Clairet (Team Clairet Sport) e la Hyundai Elantra del pimpante Sami Taoufik (SLR), in risalita dalla 15a casella dello schieramento.

Mat'o Homola conclude invece sesto al volante dell'unica Hyundai i30 N superstite preparata dalla Janik Motorsport, dato che il suo compagno Jachym Galas si è ritirato al giro 4 dopo aver tamponato malamente la Honda di Isidro Callejas (Brutal Fish Racing Team), mettendo K.O. pure lui.

Mastica amaro Dusan Borkovic, scattato bene con la seconda Audi della Comtoyou Racing, ma sceso fino al settimo posto finale dopo essere stato in odor di podio. Dietro di lui troviamo, il compagno di squadra Nicolas Baert, la Honda di Viktor Davidovski (PSS Racing) e la Hyundai di Niels Langeveld (SLR) a completare la Top10.

Punti anche per gli esordienti Bartosz Groszek sull'Audi dell'Hornak-Aditis Racing Team, e Ruben Fernandez (Cupra-RC2 Junior Team), con dietro Evgenii Leonov sull'altra Cupra della Volcano Motorsport, protagonista di un duello serrato con l'Audi di Klim Gavrilov (VRC Team), che gli ha rifilato pure una discreta ruotata in curva 1 nel finale.

Fra i due russi, in 14a posizione, c'è Damiano Reduzzi, al debutto nell'Europeo con la Hyundai del Trico WRT con cui si era distinto bene fino ad ora nel TCR Italy.

Restano a secco Gilles Colombani (Cupra-Team Clairet Sport), Gustav Birch (Peugeot-Brianmadsen Sport), Lukasz Stolarczyk (Audi-BTC Maszyny), Petr Cížek (Audi-Hornak-Aditis Racing Team) e Sylvain Pussier (Cupra-Team Clairet Sport).

Foratura che invece ha messo fuori causa pure Mehdi Bennani sulla quarta Hyundai Elantra di SLR, mentre non vede la bandiera a scacchi neppure la Honda di Jack Young (Brutal Fish Racing Team): l'inglese era in lotta per la Top5 ma è andato lungo alla "Ascari" in avvio e poi ha alzato bandiera bianca.

GARA 2

Il bis di Girolami arriva in condizioni completamente differenti, visto che Gara 2 parte su un fondo umido dopo la pioggia del mattino.

Alla partenza, il poleman della griglia invertita Baert ha tenuto il primato davanti a J.Clairet, che però già al secondo giro ha dovuto cedere strada al pimpante Azcona, il quale gli aveva rifilato una stoccata all'ingresso della "Parabolica/Alboreto" facendolo intraversare.

Episodio che è costato al basco 5" di penalità, pesantissimi nel risultato finale perché da quel momento è stato subito un duello con Girolami, risalito velocemente dalla quinta fila fino a prendersi il primato al giro 4.

I due si sono pure toccati un paio di volte, con Franco che allunga negli ultimi passaggi, anche perché Azcona si ritrova superato da Homola e Baert per un errore commesso alla "Roggia", per poi risuperare i due, ma crollare quinto per via della penalità.

Le scintille per le restanti posizioni sul podio vedono Homola mettere i piedi sul secondo gradino, seguito da Coronel che bissa il terzo posto di Gara 1.

Grande rimonta per Young fino al quarto dopo tante scaramucce a centro gruppo, nel quale finisce J.Clairet con il settimo posto finale, superato da un Jelmini sesto e voglioso di rifarsi dopo un primo round sfortunato.

Il pilota di casa è anche il migliore delle Hyundai Elantra, riuscendo a scavalcare all'ultimissimo giro le Audi di Borkovic e Baert, ottavo e nono rispettivamente, con T.Clairet a completare la Top10.

Punti li prendono pure Taoufik, Callejas, Bennani, Groszek e Langeveld. Restano a secco Leonov, Gavrilov, Galas, Pussier, Lopez, Reduzzi, Colombani, Stolarczyk, Birch, Cizek e Davidovski. Ritirati per incidente al primo giro Ryba e Fernandez.

TCR EUROPE SERIES - Monza: Gara 1

TCR EUROPE SERIES - Monza: Gara 2

