Azcona: "Lottare per il titolo del TCR Europe mi aiuta nel WTCR"

Il pilota della Cupra Racing nel WTCR ha ottenuto tre podi nelle ultime quattro gare con la sua Leon Competicion.

Nel TCR Europe ha un margine rassicurante sugli inseguitori, avendo vinto cinque volte e preso punti pesanti nel penultimo round del campionato a Monza lo scorso fine settimana.

Il principale rivale di Azcona, Franco Girolami (PSS Racing - Honda Civic Type R), lo ha battuto in Gara 1 per soli 0"2, con lo spagnolo che ha pressato l'argentino nelle fasi finali.

Una penalità di 30 secondi per aver superato in regime di bandiere gialle è poi costata la vittoria a Girolami nella seconda gara di domenica, consegnandola a Mat'o Homola (Janik Motorsport - Hyundai i30 N).

Azcona è invece scivolato quarto per via di una penalità di 5" per in contatto, ma riuscendo a portare a 53 punti il suo margine quando ce ne sono 90 disponibili nel finale di Barcellona.

Mikel Azcona, Cupra Photo by: Cupra

Il fatto che nella serie europea siano previsti due scarti consolida ulteriormente la posizione del 25enne, che ha perso le gare a Zandvoort nel mese di giugno a causa della concomitanza con il Pure ETCR, la competizione turismo elettrica dove è impegnato con Zengo Motorsport X Cupra.

Azcona si è ripreso da quell'assenza ottenendo quattro vittorie consecutive tra Spa e Nurburgring.

"Sarei davvero felice di essere di nuovo il campione europeo nel 2021 - ha detto il Re del TCR Europe 2018 - Significa che siamo al livello più alto delle corse turismo in Europa e nel mondo".

"Per me, è una motivazione per continuare a spingere, migliorare, allenarmi, ed è il quel che mi serve per continuare a vincere gare. È stato davvero impegnativo quest'anno correre in tre campionati".

"Penso che il TCR Europe mi stia aiutando a migliorare le mie capacità perché significa che sono su una macchina da corsa quasi ogni fine settimana, guidando e migliorando la vettura con diversi set-up".

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR

"Mi aiuta quando vado nel WTCR perché il livello lì è davvero alto. È molto difficile quando si corre con piloti campioni del mondo al tuo fianco, ma penso che tutti questi impegni aiutino".

Il gran finale del TCR Europe a Barcellona si svolge nello stesso fine settimana (9-10 ottobre) del round della Repubblica Ceca del WTCR a Most, ma Azcona punta a viaggiare tra i due paesi per competere in entrambi gli eventi.