TCR Europe: Comtoyou completa con Bennani e Taoufik

La Comtoyou Racing ha completato la sua line-up per la stagione 2020 del TCR Europe Series ingaggiando Mehdi Bennani e Sami Taoufik.

La squadra belga, che aveva già confermato Nicolas Baert, doveva trovare gli altri piloti per le proprie Audi RS 3 LMS, dato che quella di Gilles Magnus è stata "spostata" nel FIA WTCR.

La scelta è ricaduta su un pilota molto esperto come Bennani, che fino alla passata stagione ha preso parte al Mondiale, per poi dover cedere nel 2020 visto che il Marocco non ha potuto finanziarlo, anche per via del ritiro della Volkswagen.

Il marocchino avrà come colleghi due giovanissimi, dato che il 18enne Taoufik - suo connazionale - ha alle spalle solamente le esperienze in kart e un paio di uscite proprio con la Comtoyou Racing nel 2019 in TCR Germany e TCR Europe.