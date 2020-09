Cambio di programma in casa Tecnodom Sport: il tanto agognato debutto della Fiat Tipo TCR non sarà a Vallelunga questo weekend, ma verrà rimandato alla prossima settimana a Monza, in occasione del round tricolore del TCR Europe.

L'esordio in una gara ufficiale della macchina costruita e sviluppata dall'azienda veneta sarebbe dovuto avvenire questo fine settimana nel Lazio, dove andrà in scena l'appuntamento del TCR Italy.

Alcune noie burocratiche hanno fatto saltare tutto, ma chiusa una porta si è aperto un portone per la Tipo, che si recherà in Brianza il 26-7 settembre per il prestigioso appuntamento della serie turismo europea.

"Purtroppo da ACI Sport, nonostante avessero in un primo momento accettato la nostra iscrizione, ci hanno comunicato che ci sarebbe stato qualche problema per noi presenziare, seppur il regolamento tecnico TCR consenta di prendere parte ad una gara con omologazione temporanea e passaporto tecnico, cose di cui noi disponiamo", ha spiegato a Motorsport.com Kevin Giacon, riferendosi all'articolo 2.15 del TCR Technical Regulations.

"E' un peccato non poter andare a Vallelunga, non volevamo dare fastidio a nessuno, ma solo metterci a confronto con gli altri alla pari e da "trasparenti" per l'attribuzione dei punti in modo da avere un primo riscontro prestazionale in una situazione di gara. Siamo quindi molto felici di poterlo fare a Monza nel contesto dell'Europeo, andremo là con grande entusiasmo e con gli stessi obiettivi e princìpi che incarnano i valori del motorsport e della pura e sana competizione".

Accettato dal promoter del TCR Europe il fatto che la Fiat di Tecnodom Sport possa correre con tutti i crismi di una TCR, l'omologazione temporanea non consentirà quindi al pilota Luca Rangoni di poter prendere alcun punto, ma comunque di combattere con gli avversari sfruttando un Balance of Performance che la vedrà entrare in pista sul peso minimo di 1265 kg, una altezza da terra di 80mm e potenza del motore al 100%.

"Avevamo la possibilità di correre in questo fine settimana a Vallelunga nell'evento del TCR Italy, ma l'idea di dare più visibilità internazionale al nostro programma ci ha spinti a cogliere l'opportunità di prendere parte al round del TCR Europe a Monza - commenta il

Team Principal Domiziano Giacon - Non potremo prendere punti, ma avremo modo di metterci a confronto con gli altri concorrenti della griglia".

"Siamo molto grati a WSC Group e al promoter del TCR Europe per la proposta e il supporto che ci hanno offerto, questo passo per noi sarà molto importante dal punto di vista tecnico per identificare le aree su cui dobbiamo ancora lavorare. Siamo entusiasti di vedere come andrà la nostra Tipo a confronto con i concorrenti del TCR Europe in questa sua prima fase di sviluppo".

Il Presidente di WSC Group, Marcello Lotti, ha aggiunto: "Siamo lieti di accogliere un nuovo e rinomato marchio come Fiat nell'arena del TCR. Tecnodom Sport ha lavorato sulla macchina per più di un anno e quindi siamo fiduciosi che possano esprimere il loro potenziale. Abbiamo già ricevuto parecchie richieste da team e promoter di altre serie TCR del mondo che sono curiosi di vedere come andrà la Tipo".